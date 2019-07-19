Троє британських міністрів готуються подати у відставку, - The Times

У Великобританії троє міністрів готуються піти у відставку у день, коли главою уряду стане Борис Джонсон, у випадку, якщо він виграє гонку лідерів Консервативної партії наступного тижня. Про це повідомляє видання The Times.

Вказано, що має намір піти у відставку міністр юстиції Девід Гок. Він планує подати заяву про відставку незабаром після того, як Тереза Мей відповість на останню серію питань до прем'єра на посаді.

Крім того, планують відставку до вступу на посаду нового глави уряду міністр фінансів Філіп Хеммонд і міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт.

Видання зазначає, що відставка міністрів позбавить прем’єр-міністра можливості зняти їх з посад як найбільш непримиренних опонентів Brexit без угоди.

Нагадаємо, результати опитування, опубліковані виданням The Sunday Times, свідчать, що екс-міністра закордонних справ Великобританії Бориса Джонсона вважають найсильнішим з кандидатів на пост лідера Консервативної партії і глави уряду після відставки Мей. Дані опитування соціологічної служби YouGov свідчать, що, на думку 47% респондентів, Джонсон зможе забезпечити перемогу консерваторів над лейбористами і партією Brexit на парламентських виборах. З такою оцінкою не погодилися лише 22% опитаних.

Як писало РБК-Україна раніше, Мей 6 червня прийняла участь в останніх заходах на посаді прем'єр-міністра Великобританії.