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Джонсон найсильніший претендент на посаду прем'єра Британії, - опитування

Новини » Політика    16.06.2019 - 14:01
Джонсон найсильніший претендент на посаду прем'єра Британії, - опитування
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсона підтримують 47% опитаних британців

Екс-міністра закордонних справ Британії Бориса Джонсона вважають найсильнішим з кандидатів на посаду лідера Консервативної партії та глави уряду після відставки Терези Мей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування опубліковані виданням The Sunday Times.

Так, за даними опитування соціологічної служби YouGov, щонайменше 47% респондентів вважають, що Джонсон зможе забезпечити перемогу консерваторів над лейбористами та Партією Brexit на парламентських виборах. З такою оцінкою не погодилися всього 22% опитаних.

Крім того, 30% учасників опитування, яке було проведене службою OnePoll, вважають, що Джонсон має найбільші шанси для завершення процесу виходу Британії з Євросоюзу. Інші кандидати на посаду прем'єра та лідера консерваторів не набрали підтримки більш ніж 7% респондентів.

Нагадаємо, в першому турі голосування за нового лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Британії переміг екс-глава МЗС Борис Джонсон. Він отримав 114 голосів - більше третини від загального числа членів партії в палаті громад.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Тереза Мей офіційно залишає посаду лідера Консервативної партії, проте залишиться на посаді прем'єра до тих пір, поки партія не обере її наступника.

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