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Тревожный сигнал. Франция отреагировала на запуск баллистической ракеты в Иране

Фото: Франция отреагировала на запуск баллистической ракеты в Иране (twitter.com/imp navigator)
Автор: Иван Носальский

Франция считает тревожным сигналом то, что Иран начал испытания собственной баллистической ракеты.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Эти действия вызывают еще большую тревогу в контексте продолжающейся эскалации ядерной программы Ирана", - заявила чиновница.

Она также подчеркнула, что такие испытания нарушают резолюцию 2231 Совета безопасности ООН, которая призывает Иран не вести "никакой деятельности", связанной с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие.

"Деятельность Ирана представляет серьезный и повышенный риск нераспространения без какого-либо убедительного гражданского оправдания", - добавила Лежандр.

Испытания иранской ракеты

Напомним, в Иране прошли испытания баллистической ракеты Khorramshahr-4, которая способна бить по целям на расстоянии до 2 тысяч километров. Она обладает боеголовкой весом 1500 кг. Ракеты этого класса также известны своей уникальной системой наведения и контроля на этапе полета.

В Минобороны страны после испытаний заявляли, что эта ракета предназначена для того, чтобы чтобы "помочь миру и стабильности в регионе и оказать им всемерную поддержку".

При этом в Пентагоне США еще в марте заявляли о том, что Иран может изготовить материалы для одной ядерной бомбы за 12 дней.

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ФранцияИранракетиЯдерное оружие