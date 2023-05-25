В Иране показали новую баллистическую ракету дальностью 2000 км

В Иране показали испытания новой баллистической ракеты Khorramshahr-4, которую еще называют Khaibar. Дальность ее запуска 2000 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasnim News Agency

Как пишет издание, испытания прошли успешно.

Во время испытаний ракеты в министерстве обороны Ирана заявили, что она "предназначена для друзей Ирана", чтобы "помочь миру и стабильности в регионе и оказать им всемерную поддержку".

تصاویری از شلیک موشک خرمشهر۴(خیبر) pic.twitter.com/ro2pghaslj — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) May 25, 2023

Что известно о ракете Khorramshahr-4

Эта баллистическая ракета средней дальности нового поколения и является усовершенствованной версией ракеты Khorramshahr. Она получила название Khorramshahr-4 - ее также называют Khaibar.

Отличительным признаком ракеты является расширенный радиус действия, усовершенствованная система наведения и управления. Она работает на жидком топливе, имеет дальность пуска 2000 километров и боеголовку весом 1500 килограммов. Ракеты этого класса также известны своей уникальной системой наведения и контроля на этапе полета.

Эта функция позволяет ракете контролировать и корректировать свою траекторию за пределами земной атмосферы, а также выключать систему наведения при входе в атмосферу, обеспечивая ей "полный иммунитет" против атак средств радиоэлектронной борьбы.

Благодаря этой передовой системе управления, боеголовка ракеты Khaibar не нуждается в типичном тонком крыле, что, в свою очередь, позволяет ракете упаковывать более тяжелый взрывной заряд.

Ракета также может похвастаться невероятно коротким временем подготовки и запуска - менее 12 минут. Благодаря своему мощному двигателю ракета имеет исключительную силу удара:

сила удара в землю составляет 280 секунд;

сила удара в вакууме - 300 секунд.

По данным иранских СМИ, высокая скорость, с которой боеголовка врезается в цель, не позволяет системам ПВО противника выявить, отследить и принять меры для сбивания ракеты.