Тревога продолжалась 8 часов. В ОВА уточнили последствия атаки РФ на Киевскую область

"Этой ночью враг атаковал нашу область ракетами и ударными дронами. Тревога продолжалась почти 8 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. К сожалению, в результате атаки врага погибли два человека", - рассказал Кравченко.

Еще трое людей, по данным главы ОВА, получили ранения. У пострадавших ушибы и ссадины туловища, головы, конечностей, переломы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

"Из-под завалов дома работники ГСЧС достали тело погибшего 35-летнего мужчины и его 4-летнего сына. Также в доме есть пострадавшие: 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Они госпитализированы, предоставляется необходимая помощь" , - добавили в полиции.

Последствия обстрела

По состоянию на 9:00 в результате падения обломков вражеских целей в двух районах области два частных дома уничтожены, еще шесть повреждены. Также повреждены четыре автомобиля. Все оперативные группы работают на местах, ликвидируя последствия вражеской атаки.