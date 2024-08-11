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Тревога продолжалась 8 часов. В ОВА уточнили последствия атаки РФ на Киевскую область

Фото: стали известны последствия атаки РФ на Киевскую область 11 августа (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области во время атаки РФ в ночь на 11 августа погиб мужчина и его 4-летний сын, еще три человека пострадали. Тревога длилась 8 часов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, полицию Киевской области.

"Этой ночью враг атаковал нашу область ракетами и ударными дронами. Тревога продолжалась почти 8 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. К сожалению, в результате атаки врага погибли два человека", - рассказал Кравченко.

Еще трое людей, по данным главы ОВА, получили ранения. У пострадавших ушибы и ссадины туловища, головы, конечностей, переломы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

"Из-под завалов дома работники ГСЧС достали тело погибшего 35-летнего мужчины и его 4-летнего сына. Также в доме есть пострадавшие: 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Они госпитализированы, предоставляется необходимая помощь" , - добавили в полиции.

 

Последствия обстрела

По состоянию на 9:00 в результате падения обломков вражеских целей в двух районах области два частных дома уничтожены, еще шесть повреждены. Также повреждены четыре автомобиля. Все оперативные группы работают на местах, ликвидируя последствия вражеской атаки.

Обстрел РФ по Украине

После 00:00 11 августа в Киеве и ряде областей объявили тревогу. Военные предупреждали об угрозе атак российских дронов. В это время взрыв раздался в Киеве, также взрывы гремели в Полтавской области.

Позже в Киеве и ряде регионов повторно объявили тревогу. В частности, взрывы раздавались в Хмельницкой области.

Уже утром стало известно, что в Киевской области есть жертвы из-за ракетной атаки РФ. В Броварском районе погибли молодой мужчина и его 4-летний сын.

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