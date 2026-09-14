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Польша меняет движение на границе с Украиной после обстрела поезда

12:21 14.09.2026 Пн
2 мин
Польский премьер указал на слабое место
aimg Анастасия Никончук
Польша меняет движение на границе с Украиной после обстрела поезда Иллюстративное фото: поезд (facebook com Ukrzaliznytsia)
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Польша рассматривает изменения на границе с Украиной после российской атаки вблизи КПП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Polskie Radio.

После российской атаки вблизи украинско-польской границы Варшава задумалась об изменении организации движения через пункты пропуска.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости ускорить пересечение границы и не допускать скопления транспорта, которое может стать уязвимым для новых ударов.

По его словам, соответствующие службы должны совместно найти способ организовать движение таким образом, чтобы на границе не возникали пробки.

"Будет еще разговор в министерстве финансов. Сотрудничество между таможенниками, полицией, пограничниками и военными должно наладить движение, чтобы не образовывались пробки, ведь это становится опасным. Важно не накапливать у наших пограничных переходов грузовики с горючим. Не должен этого объяснять, но это наше слабое место", – подчеркнул Туск.

Почему это важно

Польский премьер отдельно отметил необходимость не допускать скопления грузовиков с горючим возле пунктов пропуска. Таким образом, речь идет о координации работы таможенных служб, полиции, пограничников и военных для более быстрого прохождения транспорта через границу.

Напоминаем, что 13 сентября российские войска атаковали локомотив пассажирского поезда на Волыни, примерно в двух километрах от границы с Польшей.

В "Укрзализныце" сообщили, что угрозу заранее обнаружила мониторинговая группа и предупредила поездную бригаду, благодаря чему удалось избежать пострадавших.

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