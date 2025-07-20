Россияне запустили группы дронов с юга и севера: где угроза ударов

В воскресенье вечером, 20 июля, российские оккупанты в очередной раз выпустили дроны по Украине. В ряде областей уже объявили тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отметим, что военные начиная с 21:11 уже начали фиксировать группы ударных дронов. В частности:

с юга - через Запорожскую область;

с севера - через Сумскую область.

Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что зафиксированы еще группы "Шахедов", которые летят через север Черниговской области.

Кроме того, по последним данным, фиксируются новые группы беспилотников из Донецкой области в направлении Харьковской.

По состоянию на 21:56 российские "Шахеды" двигались:

в Харьковской области мимо Изюма и Балаклеи, курс западный;

в Черниговской области через Мену, Батурин и Корюковку на юго-запад;

в Сумской области через Шосткинский, Конотопский, Роменский и Сумской районы, курс преимущественно южный;

в Днепропетровской области через Синельниковский район. Курс - на Днепр и Павлоград;

в Запорожской области через Пологовский район, курс северный.

В 22:20 военные сообщили о вхождении новых групп беспилотников из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

По данным мониторинговых каналов, на 22:50 в воздушном пространстве Украины зафиксировано 90 вражеских ударных дронов. И постоянно заходят новые группы.

По состоянию на 22:26 карта воздушных тревог Украины выглядела так: