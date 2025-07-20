Россияне запустили группы дронов с юга и севера: где угроза ударов
В воскресенье вечером, 20 июля, российские оккупанты в очередной раз выпустили дроны по Украине. В ряде областей уже объявили тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Отметим, что военные начиная с 21:11 уже начали фиксировать группы ударных дронов. В частности:
- с юга - через Запорожскую область;
- с севера - через Сумскую область.
Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что зафиксированы еще группы "Шахедов", которые летят через север Черниговской области.
Кроме того, по последним данным, фиксируются новые группы беспилотников из Донецкой области в направлении Харьковской.
По состоянию на 21:56 российские "Шахеды" двигались:
- в Харьковской области мимо Изюма и Балаклеи, курс западный;
- в Черниговской области через Мену, Батурин и Корюковку на юго-запад;
- в Сумской области через Шосткинский, Конотопский, Роменский и Сумской районы, курс преимущественно южный;
- в Днепропетровской области через Синельниковский район. Курс - на Днепр и Павлоград;
- в Запорожской области через Пологовский район, курс северный.
В 22:20 военные сообщили о вхождении новых групп беспилотников из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.
По данным мониторинговых каналов, на 22:50 в воздушном пространстве Украины зафиксировано 90 вражеских ударных дронов. И постоянно заходят новые группы.
По состоянию на 22:26 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Атака дронов на Украину
Напомним, что Россия фактически ежедневно запускает по нашей стране дроны. Дни, когда этого не было - можно пересчитать по пальцам.
В частности, в ночь на 20 июля оккупанты выпустили по Украине 57 беспилотников. Силы ПВО сбили 18 из них, а еще 7 - были локационно потеряны или подавлены РЭБ.
В то же время, враг атаковал Запорожье и прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.
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