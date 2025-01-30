Продолжаются бои в Часовом Яру и Торецке, были разрушены некоторые позиции ВСУ

Российская армия активно штурмует украинские позиции на Краматорском и Торецком направлениях. Боевые действия продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
Военные уточнили, что на Краматорском и Торецком направлениях боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка.
Российские войска также пытались прорвать нашу оборону неподалеку Новомаркового и Ступочек. А вот по Часовому Яру противник совершил более 170, а по Торецку - почти 120 артиллерийских обстрелов.
Россияне активно применяют дроны различных типов. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия противника некоторые наши позиции были разрушены. Сейчас принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник пытался штурмовать наши позиции в районе Казачьей Лопани. Успеха не имел.
На Купянском направлении враг также безуспешно проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Новоосиново, Колесниковки и Загрызово.
Подразделения Сил обороны сдерживали атаки оккупантов на Лиманском направлении недалеко от населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполовка и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении наступательные действия врага были направлены на наши позиции в районе Верхнекаменского. Противник успеха не имел.
На Покровском направлении продолжались тяжелые бои в Лисовке, Зеленом, Котлином, Надиевке и Шевченко. Также оккупанты атаковали позиции наших войск неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Возрождение, Успеновка, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Янтарное. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.
При поддержке артиллерии и БПЛА на Новопавловском направлении противник проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Комар, Разлив, Новоочеретоватое и Улаклы. Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике в ходе напряженных оборонительных боев.
Ранее мы писали о том, что в Часовом Яру Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Россияне применяют артиллерию и авиацию, пытаясь прорвать оборону Сил обороны Украины.
Стоит напомнить, что в июле 2024 года украинские военные отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Силы обороны заняли более выгодные позиции.
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