Продолжаются бои в Часовом Яру и Торецке, были разрушены некоторые позиции ВСУ

Военные уточнили, что на Краматорском и Торецком направлениях боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка.

Российские войска также пытались прорвать нашу оборону неподалеку Новомаркового и Ступочек. А вот по Часовому Яру противник совершил более 170, а по Торецку - почти 120 артиллерийских обстрелов.

Россияне активно применяют дроны различных типов. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия противника некоторые наши позиции были разрушены. Сейчас принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Ситуация на других фронтах

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник пытался штурмовать наши позиции в районе Казачьей Лопани. Успеха не имел.

На Купянском направлении враг также безуспешно проводил наступательные действия в районах Петропавловки, Новоосиново, Колесниковки и Загрызово.

Подразделения Сил обороны сдерживали атаки оккупантов на Лиманском направлении недалеко от населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполовка и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении наступательные действия врага были направлены на наши позиции в районе Верхнекаменского. Противник успеха не имел.

На Покровском направлении продолжались тяжелые бои в Лисовке, Зеленом, Котлином, Надиевке и Шевченко. Также оккупанты атаковали позиции наших войск неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Возрождение, Успеновка, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Янтарное. Наши воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы врага.

При поддержке артиллерии и БПЛА на Новопавловском направлении противник проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Комар, Разлив, Новоочеретоватое и Улаклы. Силы обороны продолжают наносить противнику потери в живой силе и технике в ходе напряженных оборонительных боев.