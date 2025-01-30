Тривають бої у Часовому Ярі та Торецьку, було зруйновано деякі позиції ЗСУ

Військові уточнили, що на Краматорському та Торецькому напрямках бойові дії високої інтенсивності тривали у міській забудові Часового Яру та Торецька.

Російські війська також намагалися прорвати нашу оборону неподалік Новомаркового та Ступочок. А ось по Часовому Яру противник здійснив понад 170, а по Торецьку - майже 120 артилерійських обстрілів.

Росіяни активно застосовують дрони різних типів. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника деякі наші позиції були зруйновані. Наразі вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Ситуація на інших фронтах

Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник намагався штурмувати наші позиції в районі Козачої Лопані. Успіху не мав.

На Куп’янському напрямку ворог також безуспішно проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки та Загризового.

Підрозділи Сил оборони стримували атаки окупантів на Лиманському напрямку неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку наступальні дії ворога були спрямовані на наші позиції в районі Верхньокам’янського. Противник успіху не мав.

На Покровському напрямку тривали важкі бої в Лисівці, Зеленому, Котлиному, Надіївці та Шевченко. Також окупанти атакували позиції наших військ неподалік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Відродження, Успенівка, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Янтарне. Наші воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили ворога.

За підтримки артилерії та БПЛА на Новопавлівському напрямку противник проводив наступальні дії в районах населених пунктів Новий Комар, Розлив, Новоочеретувате та Улакли. Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат в живій силі та техніці в ході напружених оборонних боїв.