"Будет продолжаться весна". Синоптик сказала, в каких областях воздух завтра прогреется до +16

В среду, 5 марта, в Украине будет держаться весенняя погода. В некоторых областях температура воздуха может составлять до +16 градусов по Цельсию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
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По словам эксперта, завтра, 5 марта, в Украине "будет продолжаться весна".
Температура воздуха повысится в течение дня:
Диденко сообщила также, что осадки в среду маловероятны. Небольшой дождь местами может пройти только:
"Важной особенностью завтрашнего дня, как это бывает, как правило, ранней весной, будет сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Будьте осторожны", - подчеркнула метеоролог.
В столице Украины - Киеве - в течение 5 марта осадков не предвидится.
"Будет облачно с прояснениями и тепло, до +10 градусов. Однако сильный ветер западного направления может достигать штормовых порывов, поэтому не пренебрегайте этим ветряным прогнозом. Внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, обходите большие деревья, рекламные щиты и т.д.", - рассказала специалист.
Согласно прогнозу Диденко, с пятницы - 7 марта - синоптическая ситуация в Украине может несколько улучшиться:
"На выходных, 8-9 марта, в Украине нас ожидает синоптический рахат-лукум, запланируйте что-то хорошее на свежем воздухе", - подчеркнула синоптик.
В то же время она напомнила, что на календаре - март, поэтому "это тепло временное".
"Еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами. Которая обязательно все равно исчезнет под законным логическим теплом и солнцем. А пока восхищаемся природой, мудрой атмосферой, верим в наш умеренно-континентальный украинский климат и готовимся к репетиции апрельской погоды", - подытожила эксперт.
Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказывала, что (по предварительным прогнозам), в течение первой декады марта существенных заливов холода на наши территории быть не должно.
Эксперты ожидают, что температурные показатели, наоборот, будут несколько "выравниваться", ведь днем "преимущественно стабильно будет плюс". Теплее всего при этом может быть в южных и западных областях Украины.
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