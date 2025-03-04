"Будет продолжаться весна". Синоптик сказала, в каких областях воздух завтра прогреется до +16

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Где завтра будет теплее всего и что с осадками

По словам эксперта, завтра, 5 марта, в Украине "будет продолжаться весна".

Температура воздуха повысится в течение дня:

на востоке - до +5+9 градусов по Цельсию;

в среднем по Украине - до +7+13°С;

на западе - до +10+16°С.

Диденко сообщила также, что осадки в среду маловероятны. Небольшой дождь местами может пройти только:

в Полтавской области;

в Сумской области;

в Харьковской области;

в Луганской области;

в Донецкой области.

"Важной особенностью завтрашнего дня, как это бывает, как правило, ранней весной, будет сильный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Будьте осторожны", - подчеркнула метеоролог.

В столице Украины - Киеве - в течение 5 марта осадков не предвидится.

"Будет облачно с прояснениями и тепло, до +10 градусов. Однако сильный ветер западного направления может достигать штормовых порывов, поэтому не пренебрегайте этим ветряным прогнозом. Внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, обходите большие деревья, рекламные щиты и т.д.", - рассказала специалист.

Какой может быть погода в пятницу и на выходные

Согласно прогнозу Диденко, с пятницы - 7 марта - синоптическая ситуация в Украине может несколько улучшиться:

ветер ослабнет;

температура воздуха повысится еще на несколько градусов.

"На выходных, 8-9 марта, в Украине нас ожидает синоптический рахат-лукум, запланируйте что-то хорошее на свежем воздухе", - подчеркнула синоптик.

В то же время она напомнила, что на календаре - март, поэтому "это тепло временное".

"Еще будет и похолодание, и мокрый снег, и снежная каша под ногами. Которая обязательно все равно исчезнет под законным логическим теплом и солнцем. А пока восхищаемся природой, мудрой атмосферой, верим в наш умеренно-континентальный украинский климат и готовимся к репетиции апрельской погоды", - подытожила эксперт.

Прогноз погоды от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)