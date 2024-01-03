Длились почти неделю. Спасатели завершили разбор завалов после обстрела Киева 29 декабря
В Шевченковском районе столицы завершили аварийно-спасательные работы после массированной вражеской атаки, которые продолжались с 29 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
По данным министерства, в течение работ было перемещено и вывезено 4 тысяч 70 м куб. разрушенных строительных конструкций.
"В Киеве погибли 30 человек, из них 1 человек скончался в больнице", - добавили в МВД.
Самый масштабный обстрел Украины с 24 февраля 2022 года
В пятницу, 29 декабря, Россия нанесла самый масштабный ракетный удар по Украине с начала полномасштабной войны.
В результате вражеской атаки было:
- поражены 18 населенных пунктов в 10 областях;
- пострадало 170 человек;
- погибли 53 человека;
- спасены 22 человека.
Всего по Украине было выпущено 158 враждебных целей, силам ПВО удалось сбить 114 объектов - 87 крылатых ракет и 27 беспилотников.
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