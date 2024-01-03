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Тривали майже тиждень. Рятувальники завершили розбір завалів після обстрілу Києва 29 грудня

Київ, Середа 03 січня 2024 16:58
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Тривали майже тиждень. Рятувальники завершили розбір завалів після обстрілу Києва 29 грудня Фото: аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершили (t.me Klymenko_MVS)
Автор: Каріна Левицька

У Шевченківському районі столиці завершили аварійно-рятувальні роботи після масованої ворожої атаки, що тривали з 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

За даними міністерства, протягом робіт було переміщено та вивезено 4 тисячі 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій.

Фото: аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершили (t.me/mvs_ukraine)

"У Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні", - додали в МВС.

Наймасштабніший обстріл України з 24 лютого 2022 року

У п'ятницю, 29 грудня, Росія завдала наймасштабнішого ракетного удару по Україні з початку повномасштабної війни.

Унаслідок ворожої атаки було:

  • уражено 18 населених пунктів у 10 областях;
  • постраждало 170 людей;
  • загинуло 53 людини;
  • врятовано 22 людини.

Загалом по Україні були випущені 158 ворожих цілей, силам ППО вдалося збити 114 об'єктів - 87 крилатих ракет і 27 безпілотників.

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