Тривали майже тиждень. Рятувальники завершили розбір завалів після обстрілу Києва 29 грудня

У Шевченківському районі столиці завершили аварійно-рятувальні роботи після масованої ворожої атаки, що тривали з 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

За даними міністерства, протягом робіт було переміщено та вивезено 4 тисячі 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій.

Фото: аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершили (t.me/mvs_ukraine)

"У Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні", - додали в МВС.

Наймасштабніший обстріл України з 24 лютого 2022 року

У п'ятницю, 29 грудня, Росія завдала наймасштабнішого ракетного удару по Україні з початку повномасштабної війни.

Унаслідок ворожої атаки було:

уражено 18 населених пунктів у 10 областях;

постраждало 170 людей;

загинуло 53 людини;

врятовано 22 людини.

Загалом по Україні були випущені 158 ворожих цілей, силам ППО вдалося збити 114 об'єктів - 87 крилатих ракет і 27 безпілотників.

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