Длилась три часа. Ермак раскрыл подробности встречи Зеленского с Моди

По словам Ермака, Зеленский встретил Моди в Мариинском дворце.

"Началась встреча тет-а-тет. Затем к этой встрече присоединились министры иностранных дел, а также советник по вопросам нацбезопасности премьера Индии и я, как глава Офиса президента. В общей сложности эта встреча проходила в течение такого рекордного срока - практически три часа", - отметил он.

Затем была встреча в широком формате, в которой участвовали другие министры Украины и Индии и другие члены делегаций.

Руководитель ОП уточнил, что на переговорах обсуждалось много тем. В первую очередь это была война России против Украины. Все принципиальные позиции Киева были озвучены премьеру Индии.