Идет соревнование за инициативу. Эксперты рассказали о ситуации на южном фронте

В последнее время ситуация на южной части фронта остается неизменной. Однако контрнаступление ВСУ не завершено - там продолжается соревнование за инициативу между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Восточное дежавю. Повторится ли Бахмутский сценарий в Авдеевке и что происходит на юге ".

Отметим, что за последние недели линия фронта на юге почти не меняется. Может показаться, что наступление ВСУ завязло в Работинском выступе. Особенно на фоне более массовых контратак россиян, в частности, на Работино и в районе Новопрокоповки.

Впрочем, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что наступательные действия украинских военных на этом участке фронта еще не завершены и, так или иначе, соревнование за инициативу между сторонами продолжается.

"Россия нашла решение - активизировать боевые действия на востоке, чтобы сбить наши темпы на юге. Если им удастся заставить нас перебросить силы из Мелитопольского и других направлений, это станет частичным успехом врага. Пока этого не произошло, окончательную точку наступательной кампании-2023 на юг ставить рано. Хотя и ждать каких-то особых прорывов тоже не приходится", - сказал он.

Добавим, что, вероятно, на прошлой неделе ВСУ приступили к новой операции на оккупированном левобережье Херсонской области. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинский десант якобы форсировал Днепр, занял поселок Пойма и завязал бои в окрестностях села Песчановка к северо-востоку от Олешек.

По их данным, сейчас бои продолжаются, в частности в селе Крынки в 20 км к востоку от места высадки. Предполагается, что появление стабильного плацдарма приблизит освобождение Олешек.

Отметим, официально украинская сторона это не подтверждает. Начальник пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявляла, что боевая работа ведется разными способами, но о ней расскажут только после того, как закрепят результат. Она отметила, что преждевременные заявления вредят украинским защитникам.

При этом военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что о работе ВСУ на левобережье Херсонской области и так всем известно.

"Более того, украинская армия в районе железнодорожного моста удерживает территорию вплоть до реки Верхняя Конка. Враг ничего не может сделать с этим плацдармом, и он расширяется", - сказал он.

Он не считает, что этот плацдарм станет предпосылкой для наведения понтонно-мостовой переправы и перекидывания большого количества личного состава, бронетехники, артиллерии и боеприпасов.

"Видимо, сейчас не стоит об этом говорить. Ширина Днепра около тысячи метров, и есть сложности с наведением переправы такого масштаба. Кроме того, надо обезопасить ее от вражеской артиллерии и авиации. Поэтому я думаю, что скорее всего работа наших морских пехотинцев связана с тем, чтобы заставить россиян отвлечь силы с других участков фронта", - добавил он.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, всего на фронте за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

Согласно отчету Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных действий на Бахмутском направлении, в частности, вблизи Клищиевки и Андреевки. Также ВСУ продвинулись западнее Работино на Мелитопольском направлении.

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