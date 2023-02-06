Идет террор педагогов в оккупированных регионах: заставляют отказываться от украинского паспорта

Как сообщает Центр, все учителя, оставшиеся работать на временно оккупированных территориях, были проинформированы оккупантами, что они должны получить российский паспорт по ускоренной процедуре.

"В случае несогласия их уволят. При этом учителя должны написать заявление на отказ от украинского гражданства, хотя у РФ разрешено иметь два паспорта", - уточняет ЦНС.

Центр национального сопротивления напоминает, что ранее в городе Горловка начали проводить подобные принудительные мероприятия, но по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту.

"То есть при отсутствии вражеского паспорта получить водительское удостоверение невозможно. Работникам транспортных предприятий оккупанты определили срок до 1 мая 2023 года. В противном случае враг угрожает увольнением", - подчеркивает Центр.