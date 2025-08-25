Исторический триумф: украинские гимнастки выиграли чемпионат мира впервые с 2002 года
На Чемпионате мира по гимнастике украинки получили долгожданное "золото" в групповых упражнениях. Это исторический триумф для Украины на мировой арене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НОК Украины.
Сборная Украины впервые за 10 лет выиграла командную медаль ЧМ, а групповщицы добыли сенсационное золото в финале с 3 мячами и 2 обручами.
"Украинки громко завершили выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходил в бразильском Рио! В последнем финале соревновательного дня - упражнениях с тремя мячами и двумя обручами - украинкам не было равных", - рассказали в НОК.
Что известно о чемпионате мира
Чемпионат мира впервые проходил в Южной Америке - в Бразилии. Украинские гимнастки потратили 60 часов на дорогу, а потому почти не имели времени на акклиматизацию. Влажный климат и логистические трудности добавляли вызовов. Команда прибыла в Рио 18 августа, а уже 20-го стартовали соревнования.
Исторический триумф украинской сборной
На чемпионате мира Украина завоевала первое за 10 лет командное золото.
Наша команда в групповых упражнениях выигрывала золото ЧМ до этого лишь раз в истории - в далеком 2002-м украинки стали лучшими в финале с 5 лентами.
И вот, Елизавета Азза, Диана Баева, Валерия Перемета, Кира Ширикина и Александра Ющак получили сенсационное золото в финале с 3 мячами и 2 обручами.
Судьи оценили выступление девушек в 28.650 балла, что позволило опередить хозяек соревнований лишь на 0,100 балла.
Последний раз наша команда поднималась на высшую ступеньку чемпионата мира еще в 2013-м, когда золото завоевала Анна Ризатдинова.
Эта победа стала настоящей сенсацией турнира в Рио-де-Жанейро и подарила украинскому спорту долгожданный момент триумфа.
Это лишь второе золото в истории Украины в групповых упражнениях на ЧМ - первое было еще в 2002 году.
Команда и тренер
Состав группы в течение сезона постоянно менялся из-за травм и высоких нагрузок. В финале украинскую команду к победе привела Ирина Блохина, которая смогла сплотить коллектив после многочисленных изменений в составе и вывести его на пик формы именно на главном турнире года.
