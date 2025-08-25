ua en ru
Історичний тріумф: українські гімнастки виграли чемпіонат світу вперше з 2002 року

Понеділок 25 серпня 2025 00:39
Фото: українські гімнастки виграли чемпіонат світу вперше з 2002 року (facebook.com/olympicua)
Автор: Оксана Гапончук

На Чемпіонаті світу з гімнастики українки здобули довгоочікуване "золото" у групових вправах. Це історичний тріумф для України на світовій арені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК України.

Збірна України вперше за 10 років виграла командну медаль ЧС, а груповички здобули сенсаційне золото у фіналі з 3 м’ячами і 2 обручами.

"Українки гучно завершили виступи на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, що проходив у бразильському Ріо! В останньому фіналі змагального дня - вправах з трьома м’ячами та двома обручами - українкам не було рівних", - розповіли в НОК.

Що відомо про чемпіонат світу

Чемпіонат світу вперше проходив у Південній Америці - в Бразилії. Українські гімнастки витратили 60 годин на дорогу, а тому майже не мали часу на акліматизацію. Вологий клімат і логістичні труднощі додавали викликів. Команда прибула до Ріо 18 серпня, а вже 20-го стартували змагання.

Історичний тріумф української збірної

На чемпіонаті світу Україна виборола перше за 10 років командне золото.

Наша команда у групових вправах вигравала золото ЧС до цього лише раз в історії – у далекому 2002-му українки стали найкращими у фіналі з 5 стрічками.

І от, Єлизавета Азза, Діана Баєва, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна і Олександра Ющак здобули сенсаційне золото у фіналі з 3 м’ячами і 2 обручами.

Судді оцінили виступ дівчат у 28.650 бала, що дозволило випередити господарок змагань лише на 0,100 бала.

Востаннє наша команда піднімалася на найвищу сходинку чемпіонату світу ще у 2013-му, коли золото здобула Ганна Різатдінова.

Ця перемога стала справжньою сенсацією турніру в Ріо-де-Жанейро та подарувала українському спорту довгоочікувану мить тріумфу.

Це лише друге золото в історії України у групових вправах на ЧС – перше було ще у 2002 році.

Команда та тренер

Склад групи протягом сезону постійно змінювався через травми та високі навантаження. У фіналі українську команду до перемоги привела Ірина Блохіна, яка змогла згуртувати колектив після численних змін у складі та вивести його на пік форми саме на головному турнірі року.

Раніше ми писали, як українка вперше в історії виграла Кубок світу з художньої гімнастики.

Також читайте, хто з українських спортсменів розвиває бренд України у світі сьогодні.

