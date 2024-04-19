Трещина в западном щите. Как Россия обходит санкции и что может ее остановить

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Западные санкции против России работают, но процесс происходит медленно. Как РФ продолжает поставлять в третьи страны свою нефть и почему в российских ракетах все еще находят импортные комплектующие, – в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

Уже больше двух лет Россия живет в условиях беспрецедентных ограничений от Запада. Когда российские войска вторглись на территорию Украины, санкции от союзников Киева предусматривались как "сокрушительный удар", который нанесет непоправимый вред российскому военно-промышленному комплексу и заставит Москву остановиться.

Но на деле этого не произошло. Россия приспособилась к ограничениям и постоянно находит в них бреши – завозит необходимые для ракет импортные детали контрабандой или с помощью реэкспорта, задействует целый танкерный флот для продажи нефти и находит союзников, которые готовы помочь Москве обойти западный щит.

Спустя два года войны в российских ракетах все еще обнаруживаются иностранные комплектующие, средства, вырученные с продажи нефти, продолжают пополнять казну Кремля, а ВПК РФ стабильно производит военную технику. Скептики, приводя эти примеры, утверждают, что санкции, которые должны были буквально за несколько месяцев "снести" российскую экономику, не сработали. Но ситуация не такая патовая, какой кажется на первый взгляд. И отчаянные попытки Москвы обойти международные запреты хорошо это показывают.

Нефть под запретом: тайный флот РФ

Когда украинские военные начали обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы, эффект не заставил себя ждать. На сегодняшний день экспорт российского дизельного топлива упал на 25%. Россиянам и самим нужны нефтепродукты, прежде всего, для обеспечений потребностей фронта. Но экспорт – это деньги, и Москва их теряет.

Когда атаки на НПЗ РФ стали носить уже более массовый характер, в США заявили, что не поддерживают этой практики. Сначала со ссылкой на свои источники об этом написало издание Financial Times, позже с похожим заявлением выступил спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Основная проблема, которую подчеркивают американцы – возможный рост цен на нефтепродукты на мировом рынке.

У многих в связи с этим возник вопрос – если Запад два года борется с Россией, вводя санкции, в том числе, на нефть и нефтепродукты, каким образом, спустя время, мировой рынок все еще может так критически зависеть от российского продукта. Тем более, учитывая тот факт, что доля российских нефтепродуктов на мировом рынке далеко не самая большая, отмечает советник главы ОП, секретарь международной санкционной группы Ермака-Макфола Владислав Власюк.

"Не понимаю некоторые заявления партнеров, потому что доля российских нефтепродуктов на мировом рынке – она где-то в районе статистической погрешности в несколько процентов. Это их дизель, бензин и так далее. При том, что в действительности они практически не экспортируют в последнее время, потому что у них армия, им это самим надо", – говорит Власюк в комментарии РБК-Украина.

Санкции, которые так или иначе ограничивают Россию в ее операциях с нефтью и нефтепродуктами, были введены практически сразу же после вторжения РФ в Украину, а со временем дополнялись. К примеру, в восьмом пакете санкций, который вступил в свою силу чуть больше года назад, было установлено ограничение цены, связанное с морской транспортировкой нефти и нефтепродуктов в третьи страны, а также дальнейшее ограничение самой транспортировки морским путем. В итоге, граничная цена была установлена на уровне 60 долларов за баррель.

Танкер с российской нефтью в Китае (фото: Getty Images)

Для того, чтобы обойти санкции, Россия создала целый теневой танкерный флот. То есть в попытках обходить ограничения россияне выкупили у перевозчиков определенное количество танкеров, чаще, довольно устаревших, и с их помощью транспортируют нефть и нефтепродукты. Здесь для Кремля важно то, что теневые танкеры не несут таких же обязательств по соблюдению предельных цен, как танкеры компаний, которые зарегистрированы в странах, входящих в коалицию по ограничению цен. Помимо этого, эти танкеры не застрахованы, отмечает старший консультант KSE Institute по вопросам военной продукции и товаров двойного назначения Елена Белоусова.

"Агрессор использует теневой флот, перевозя нефть под флагами других стран, прежде всего Панамы, Габона, Либерии и Вьетнама. Это старые танкеры, большинству из которых более 15 лет, не имеющие должного страхования на случай аварий. И это создает большую угрозу экологическим катастрофам, нефть может вылиться в море, и Россия не понесет за это ответственности, а при отсутствии страховки – ущерб никто не возместит", – пояснила Белоусова РБК-Украина.

Благодаря теневому флоту Россия "зашивает" разницу в цене – вместо 60 долларов они получают 70. Разница в цене обусловлена услугами, которые они якобы представляют – страхование суда или найм брокеров. При этом понятно, что эти услуги если и будут оказаны танкеру, то номинально. В итоге этих манипуляций к концу 2023 года на теневой флот пришлось от 50 до 60% объема нефти, которую экспортирует Россия. Примечательно в этой истории то, что теневой танкер идет не теневыми путями.

"Танкерный флот, в чьих документах можно увидеть, что он идет с нарушением правил или без страховки, плывет по тому же Датскому проливу, или из Новороссийска, или с Тихоокеанского побережья. И они плывут, для них главное, чтобы страна-реципиент его приняла", – отмечает Власюк.

Выходит, что страна, чьи территориальные воды проплывает танкер с российской нефтью, якобы не может остановить судно из-за принципа свободы судоходства. При этом у танкера может быть условный документ, согласно которому его готовятся принять в порту страны-реципиента. Но в случае с санкциями принцип свободы мореплавания можно и нарушить, только загвоздка в том, что не каждая страна на это пойдет.

"Мы уже несколько месяцев с некоторыми странами обсуждаем, что же придумать. Есть страны, которые точно не откажутся (принимать танкеры – ред.), а другие могли бы и не пускать. Мы здесь используем аргумент экологических рисков, потому что судно старое и часто без страховки. А если танкер идет с Тихоокеанского побережья, то он идет напрямую в Китай, Бирму, Шри-Ланку, Индию", – добавил Власюк.

Танкер Maximus (фото: Getty Images)

Когда украинские аналитики и участники группы Ермака-Макфола видят рост экспорта нефти, они обращают на это внимание западных партнеров. Первую динамику заметили в середине лета 2023 года, а в сентябре уже было понятно, что у Кремля появился свой теневой флот. В ответ на это западные страны стали применять вторичные санкции к перевозчикам и уже с февраля это позволило "выбить" с моря как компании, так и отдельные суда.

Этот ход не остановил теневой флот, но существенно ограничил его возможности. Теперь судно, которое находится под санкциями, не может получить обслуживание в большинстве портов. Сервис, ремонт, фрахт, страховки, банковские операции, закупка топлива – все это для теневого танкера ограничено. Таким образом, суда российского теневого флота буквально загоняют уже не серую, а в черную зону, где танкер превращается в "челнок", который ходит между Россией и ее немногочисленными партнерами.

Полностью прекратить экспорт российской нефти, скорее всего, невозможно, но ограничить его до минимума вполне реально, утверждают в KSE Institute. К примеру, прибрежные страны Евросоюза, вдоль которых идут танкеры, могут использовать географически "узкие места", ограничивая их в маневрах и внедрив более суровые требования к страховке при прохождении через их воды.

"Таким образом Россия будет вынуждена полагаться на западные страховые услуги, что позволит улучшить проверку соблюдения санкций. Также следует усилить наказание за нарушение ограничений, включая значительные штрафы и расширенные санкции, особенно в отношении субъектов за пределами G7/ЕС, которые помогают России", – добавляет Белоусова.

Схема ограничений и санкций на перевозчиков работает, не так быстро, как хотелось бы. За условную неделю Россия может заработать около 300 миллионов долларов на экспорте сырой нефти. Это столько же, сколько Украина ожидает от Нидерландов в качестве помощи. И если в сфере нефтепродуктов РФ занимает не такое критично важное место, то доля сырой российской нефти на мировом рынке – около 30%, то есть ее уход с рынка его значительно пошатнет.

Хлипкие рельсы ВПК России

За последнее время в публичном пространстве появилось много различных материалов о том, что западные санкции не оказали должного влияния на российский военно-промышленный комплекс. Особенно убедительно эти заявления выглядят на фоне новостей о том, что в ракете 3М22 "Циркон", которую в конце марта россияне запустили на Киев, нашли детали американского производства 2023 года.

Этих историй довольно много. Иностранные комплектующие продолжают каким-то образом появляться в российских боеприпасах. Особенно много в ракетах российской армии деталей именно американских производителей. Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции Украины зафиксировало почти 2 тысячи 800 иностранных компонентов, найденных в российской военной технике.

В исследовании Киевского института экономики и группы Ермака-Макфола пришли к неутешительному выводу – фактически 95% компонентов производятся компаниями, чьи штаб-квартиры находятся в странах санкционной коалиции. При этом 70% компонентов припадает на США.

Завод в Нижнем Новгороде "Алмаз-Антей" (фото: Getty Images)

Безусловно, Америка не стала бы продавать России свои технологии напрямую, да и в теневых путях власти США не заинтересованы. Но в тех же санкциях, которые наложили на ВПК РФ, также как и в случае с нефтью, существует большое количество брешей. Две из них – реэкспорт и контрабанда.

Аналитики группы Ермака-Макфола выделяют реэкспорт, как главный путь получения западной микроэлектроники. Важно в этой схеме – купить у производителя ту или иную деталь легально. Дальше она "дрейфует" по другим странам и в конечном итоге оказывается в российской ракете "Циркон".

"Это может быть бразильская компания или Дубаи. Дальше комплектующая едет, например, уже ближе к России, то есть в условный Казахстан, например. Там уже вторая цепь, третья цепь, а из Казахстана она едет или легально как реэкспорт, или как контрабанда через границу уже ближе к российским заводам", – говорит Власюк.

Объемы реэкспорта, безусловно, не сравнятся с тем, что Россия получала до полномасштабного вторжения, но они есть. Так же как и контрабанда. Если представить, что в крылатой ракете условно около 100 единиц иностранных комплектующих, завезти теневым путем в Россию 10 тысяч таких деталей не представляется проблемой. А 10 тысяч деталей – это уже 100 ракет.

Союзники Украины, узнавая о том, что в российских ракетах, которые бьют по городам, находят их комплектующие, озадачиваются. Некоторые страны ведут диалоги со своими производителями, призывая их усилить контроль над продажами, проверками фирм и так далее. Другие принимают более решительные меры. Например, Нидерланды еще в прошлом году запретили продажу своих станков для производства чипов в Китай, потому что через Китай их потом закупает Россия. Речь идет о микроэлектронике известной компании NXP. Кстати, именно Китай, по словам Власюка, является лидером в цепочке "реэкспорта" в Россию.

По мнению аналитиков, способность России закупать комплектующие зависит от способности стран контролировать свои производства. Если Москва потеряет возможность получать какие-либо западные технологии, то, по словам Власюка, уже через неделю она не сможет выпускать оружие. Но этого не происходит.

Крах военной экономики

Не стоит думать, что санкции не влияют вообще. Здесь, как считают экономисты, важно рассматривать не каждое отдельное направление, а ситуацию в целом. К примеру, из-за ограничений по энергоносителям в России в 2023 году упал экспорт на 28%, торговый баланс снизился на 62%, а профицит текущего счета на 79%. Как следствие – резкий обвал рубля и ручная борьба с инфляцией.

Эта история потянула за собой уже другую – чтобы обеспечить финансирование бюджета в 2022-23 годах Россия исчерпала свои резервы и ограничила собственную гибкость в маневрах. Еще в феврале 2022 года Россия использовала половину ликвидных активов Фонда национального благосостояния, в том числе твердую валюту. При этом Центральный банк РФ лишили доступа к резервам в сумме 300 миллиардов долларов.

В Кремле с гордостью утверждают, что в 2023 году у них увеличился ВВП на 3,6%, и это правда. Но увеличился он за счет того, что Россия перешла на экономику военного времени, что привело к росту производства оружия и смежных областей. Если искусственное стимулирование экономики подобным образом закончится, она впадет в стагнацию и, скорее всего, даже старания главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной не помогут.

Санкции имеют накопительный эффект, а Россия – далеко не бедная страна. Очевидно, что для торможения процессов нужно время. Только проблема в том, что одними санкциями невозможно выиграть войну, а времени у Украины довольно мало.