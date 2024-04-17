В Швейцарии отказались работать в группе вместе с США по санкциям против России
Парламент Швейцарии не захотел присоединяться к рабочей группе, которую возглавляют США, по вопросам санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание пишет, что комитету "Большой семерки" поручено заморозить и конфисковать российские активы, которые попали под санкции Европейского союза и США.
Однако Швейцария сопротивляется давлению из-за требования официально присоединиться к целевой группе. В качестве оправдания Берн считает, что страна уже находится в регулярном контакте с группой.
Парламентарии 101 голосом отклонили предложение "Зеленой либеральной партии" Швейцарии. В законопроекте говорилось, что страна несет ответственность за эффективность соблюдения санкций.
Проблемы с санкциями в Швейцарии
Представитель Министерства экономики сообщил Bloomberg, что правительство приветствует решение парламента, поскольку оно подтвердило позицию исполнительной власти.
Издание указывает, что санкции являются острой проблемой в традиционно нейтральной Швейцарии, где правительство оказывается между международным и внутренним давлением.
Недавно представители "Швейцарской народной партии" предложили провести голосование по включению постоянной позиции неприсоединения в конституцию страны. Это могло бы позволить правительству присоединяться к любым санкциям.
Санкции против России в Швейцарии
Страна поддержала все пакеты санкций Евросоюза против России, хотя пытается придерживаться нейтральной позиции из-за ее статуса. В начале марта Берн присоединился к 13-му пакету санкций ЕС против РФ.
Также в марте генеральный прокурор Швейцарии начал первое уголовное расследование возможных нарушений санкций в отношении России со стороны неназванной компании.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.