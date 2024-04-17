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В Швейцарии отказались работать в группе вместе с США по санкциям против России

Швейцария, Среда 17 апреля 2024 16:53
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В Швейцарии отказались работать в группе вместе с США по санкциям против России Архивное фото: в Швейцарии отказались работать в группе вместе с США по санкциям против России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Парламент Швейцарии не захотел присоединяться к рабочей группе, которую возглавляют США, по вопросам санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание пишет, что комитету "Большой семерки" поручено заморозить и конфисковать российские активы, которые попали под санкции Европейского союза и США.

Однако Швейцария сопротивляется давлению из-за требования официально присоединиться к целевой группе. В качестве оправдания Берн считает, что страна уже находится в регулярном контакте с группой.

Парламентарии 101 голосом отклонили предложение "Зеленой либеральной партии" Швейцарии. В законопроекте говорилось, что страна несет ответственность за эффективность соблюдения санкций.

Проблемы с санкциями в Швейцарии

Представитель Министерства экономики сообщил Bloomberg, что правительство приветствует решение парламента, поскольку оно подтвердило позицию исполнительной власти.

Издание указывает, что санкции являются острой проблемой в традиционно нейтральной Швейцарии, где правительство оказывается между международным и внутренним давлением.

Недавно представители "Швейцарской народной партии" предложили провести голосование по включению постоянной позиции неприсоединения в конституцию страны. Это могло бы позволить правительству присоединяться к любым санкциям.

Санкции против России в Швейцарии

Страна поддержала все пакеты санкций Евросоюза против России, хотя пытается придерживаться нейтральной позиции из-за ее статуса. В начале марта Берн присоединился к 13-му пакету санкций ЕС против РФ.

Также в марте генеральный прокурор Швейцарии начал первое уголовное расследование возможных нарушений санкций в отношении России со стороны неназванной компании.

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