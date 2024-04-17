В Швейцарии отказались работать в группе вместе с США по санкциям против России

Парламент Швейцарии не захотел присоединяться к рабочей группе, которую возглавляют США, по вопросам санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание пишет, что комитету "Большой семерки" поручено заморозить и конфисковать российские активы, которые попали под санкции Европейского союза и США.

Однако Швейцария сопротивляется давлению из-за требования официально присоединиться к целевой группе. В качестве оправдания Берн считает, что страна уже находится в регулярном контакте с группой.

Парламентарии 101 голосом отклонили предложение "Зеленой либеральной партии" Швейцарии. В законопроекте говорилось, что страна несет ответственность за эффективность соблюдения санкций.

Проблемы с санкциями в Швейцарии

Представитель Министерства экономики сообщил Bloomberg, что правительство приветствует решение парламента, поскольку оно подтвердило позицию исполнительной власти.

Издание указывает, что санкции являются острой проблемой в традиционно нейтральной Швейцарии, где правительство оказывается между международным и внутренним давлением.

Недавно представители "Швейцарской народной партии" предложили провести голосование по включению постоянной позиции неприсоединения в конституцию страны. Это могло бы позволить правительству присоединяться к любым санкциям.