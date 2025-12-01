Трехуровневое планирование, DREAM и кадастр: как Украина может внизить коррупцию в восстановлении

Если Украина реализует антикоррупционные меры в сфере восстановления, которые базируются на качественном трехуровневом планировании, это позволит уменьшить коррупционные проявления в процессах восстановления почти на 40%.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Речь идет о новом стратегическом, пространственном и бюджетном планировании, которые максимально синхронизированы между собой, рассказала нардепка на форуме Ukraine Reimagined: Rebuilding Communities and Public Infrastructure, организованном iC consulenten Ukraine и Европейско-Украинским Энергетическим Агентством при поддержке партнерских институций.

Стратегии развития и пространственные планы

По ее словам, сегодня и на уровне законодательства, и на уровне правительства, и на уровне общин в направлении качественного планирования сделано уже достаточно много - утверждены три уровня планирования: стратегическое, пространственное и бюджетное. Но если они будут максимально синхронизированы между собой и реализовываться, как запланировано, количество коррупционных проявлений в сфере восстановления может уменьшиться почти на 40%.

"На национальном уровне разработана государственная стратегия регионального развития, параллельно утверждены уже 22 региональные стратегии и более 900 общин по состоянию на сегодняшний день работают над своими стратегиями. Но этих стратегий мало, они должны иметь продолжение и через другие инструменты", - говорит Елена Шуляк.

В частности, через планы пространственного развития (ППР) - современную градостроительную документацию, без которой по плану восстановления двигаться невозможно. Ожидалось, что этот инструмент заработает с 1 января 2025, но его пришлось отложить на 1 января 2028, из-за неготовности ряда общин, пояснила она

Бюджетное планирование, публичные инвестиции, система DREAM

Третьей составляющей качественного планирования является бюджетное планирование. В этой области также была проведена значительная работа - с 2024 года в Украине стартовала масштабная реформа, касающаяся управления публичными инвестициями.

Уже сейчас сформирован государственный проектный портфель из 146 проектов на сумму 11 трлн грн, который абсолютно открыт для ознакомления.

Однако, отметила Шуляк, реализовывать восстановление, запланированное таким образом, невозможно без цифровизации - для этого запустили цифровую эко-систему DREAM, в которой уже работают сотни общин и где зарегистрированы более 1 тыс. проектов.

Система также открыта: можно зайти и посмотреть, какой проект запланирован у той или иной общины, кто его инициировал и за какие средства он реализуется. Более того, как эти средства тратятся, кем и по какой стоимости.

"Будем надеяться, что DREAM, который, кстати, будет интегрирован с другими реестрами и цифровыми системами, будет и дальше наполняться, развиваться, поскольку его фукционал постоянно совершенствуют. Уверена, что прозрачность и публичность информации в DREAM будет давать возможность снижать коррупционные риски", - считает Елена Шуляк.

В то же время необходимо запустить в полноценную, а не опытную эксплуатацию Градостроительный Кадастр государственного уровня, относительно необходимости которого уже много лет идет дискуссия. Сам Кадастр уже создан, сообщила Шуляк, и первые семь общин, разработавших комплексные планы пространственного развития, их в Кадастр уже внесли.

"Многие точечные градостроительные документации также загружаются в Кадастр. Но главное, чтобы он не остался просто оболочкой, а был действительно наполнен необходимой информацией на всех уровнях", - акцентировала Елена Шуляк.

Отмена разрешительных монополий

Отдельным антикоррупционным инструментом, без которого будет невозможно качественно реализовать планы восстановления всех трех уровней, является максимальная возможная отмена разрешительных монополий.

Шуляк напомнила, что в Украине обнародованы журналистами-расследователями кейсы, когда за выдачу градостроительных условий и ограничений (ГУО) местные власти запросили $4 млн, а общая сумма взяток за этот объект с разрешениями, с вводом в эксплуатацию с МУО составляла $20 млн.

"Почему так? Потому что у нас нет нового комплексного плана пространственного развития. Поэтому идут постоянные уточнения из-за детальных планов территорий. Поэтому нужны разработки ППР, их внесение в Градостроительный Кадастр и публичный доступ общественности и бизнеса к информации типа: что, где, на каком участке может строиться, где историческая застройка, где зеленые зоны, где промышленная и т.д. Тогда коррупционных возможностей у местных властей будет меньше", - убеждена Елена Шуляк.

При этом она отметила, что все регуляторные документы сферы строительства и восстановления, в том числе ГУО, не должны иметь статуса разрешения, который в реальности является квази-разрешением.

ГУО, пояснила Шуляк, является по сути просто выписка из Градостроительного кадастра. Любой человек, любой бизнес может при необходимости зайти и получить все ограничения - что можно строить, а что нельзя, ограничения по высотности и т.п. Чтобы за это не нужно было договариваться с чиновниками, которые решают, кому ГУО выдавать, по какой цене, а кому вообще нет.

Чиновники любого уровня - центрального, местного, регионального - должны быть отстранены от принятия решений в этой сфере, подчеркнула Елена Шуляк.

Для этого созданы необходимые условия - работают интегрированные между собой реестры, позволяющие проводить проверку, чтобы автоматически либо блокировать выдачу разрешительного документа, либо предоставлять. При условии, что вся документация в порядке соответствует действительности. Более того, частичный перевод в автоматический режим разрешений для сообщений к началу строительных работ уже состоялся.

"Но и этого еще недостаточно. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАМ) в этом направлении движется. Пока же при вводе объекта в эксплуатацию задействован ряд чиновников, которые могут влиять на решения. Поэтому, главное, чтобы ответственность каждого из них была зафиксирована в системе. Частично мы это сделали - можно увидеть, кто, когда зашел в систему, будь то чиновник или это генеральный подрядчик, где он поставил свою подпись для того, чтобы потом можно было идентифицировать и вводить соответствующую ответственность", - отметила Шуляк.

Финальным этапом должна стать отмена разрешительной монополии путем введения соответствующего арбитража. Например, органом досудебного обжалования может быть ГИАМ или другая структура.

Как пояснила Елена Шуляк, сейчас разрешения для объектов класса СС1 и СС2 выдают исключительно органы местного самоуправления, получившие делегированные полномочия.

Но важно, чтобы заказчик строительства мог выбрать, куда обратиться для получения необходимых документов - либо в государственный центральный орган, либо в органы местного самоуправления.