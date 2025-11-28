В Раде готовят на второе чтение законопроект о ВІМ-технологиях: чем они важны для восстановления

В Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект об обязательности применения ВІМ-технологий при проектировании строящихся за государственный счет объектов и крупных инфраструктурных объектов. Однако этот процесс двигается не так быстро, как этого хотелось бы.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Во время международного научно-технического форума "Архитектура, Строительство, Дизайн: Производство, Информатизация, Менеджмент", организованного Киевским национальным университетом строительства и архитектуры, Шуляк рассказала, что в настоящее время в Комитете готовится на второе чтение законопроект об обязательности проектирования объектов, обязательным применением ВІМ-технологий.

Это, отметила она, актуально для Украины уже много лет как в контексте жизненного цикла объекта, так и научно-технического сопровождения и стандартов, которые должны использоваться при внедрении ВІМ-технологий. Но процесс принятия необходимого для украинского градостроительства законопроекта движется не так быстро, как хотелось бы.

"Законопроект на второе чтение движется медленно, потому что некоторая часть профессионального сообщества не готова переходить на работу с современными цифровизированными инструментами из-за цены на программное обеспечение", - рассказала Шуляк.

Впрочем, сейчас именно то время, когда внедрять ВІМ-технологии уместнее всего - украинские строительные ЗВО могут стать идеальной площадкой для обучения этому инструменту, говорит нардеп.

"Более того, в ближайшее время состоятся переговоры с продавцами соответствующего программного обеспечения по ВІМ-у, чтобы у обучающихся украинских проектировщиков была возможность сэкономить и не платить такие же суммы, как, например, в компаниях ЕС", - отметила она.

Почему внедрение ВІМ-технологий важно для Украины

Для десятков ведущих стран, напомнила парламентарий, ВІМ-технологии давно стали нормой. Начиная от Франции, где это прописано на законодательном уровне, и до Сингапура, где ВІМ является неотъемлемой частью жизненного цикла проекта, реализуемого за государственные средства.

И этот опыт обязательно нужно использовать Украине с учетом того, что в результате полномасштабного вторжения мы столкнулись с необходимостью реализовывать такие проекты по восстановлению, которые 5-10 лет назад не могли даже представить.

"Для нас это вызов - необходимость восстановления объектов типа строительства водопровода в Днепропетровской области после подрыва Каховской ГЭС. И, скажу честно, несмотря на то, что строительство происходило буквально с колес, но без ученых, конечно, это решение не принималось", - отметила Елена Шуляк.

По ее словам, этот кейс показывает, что на большинстве инфраструктурных проектов обязательно должно быть научное сопровождение, поскольку украинские подрядчики и проектировщики, даже иностранные, с такими вызовами еще не встречались.

Вызовы для строительной отрасли

В заключение Елена Шуляк отметила, что во время восстановления будут возникать вызовы, связанные и с использованием современных строительных материалов.

В Украине еще в 2020 году был принят регламент ЕС 305 о качестве строительной продукции, которая может поставляться на рынки ЕС, - украинские производители должны для этого пройти сертификацию и подтвердить соответствие своей продукции. Но Украина до сих пор пытается его имплементировать при том, что в Европейском Союзе с 1 января 2027 года этот регламент будет обновлен.

"Соответственно, будет работать новый регламент, и мы немного отстаем от тех стандартов, которые работают в Европейском Союзе. Но понимаем, что без современных материалов, без осовременивания, скажем так, украинского производства, мы не сможем качественно восстанавливать страну. Нам потребуется огромное количество инженерных решений, которые будут работать в области энергоэффективности, в области зеленого восстановления и тому подобное", - резюмировала Елена Шуляк.