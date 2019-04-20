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Трамп обговорив ситуацію в Лівії з Хафтаром

Новини » Політика    20.04.2019 - 01:59
Трамп обговорив ситуацію в Лівії з Хафтаром
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Співрозмовники говорили про "поточні зусилля по боротьбі з тероризмом"

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з фельдмаршалом Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфою Хафтаром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як наголошується, співрозмовники говорили про "поточні зусилля по боротьбі з тероризмом".

Також у Білому домі додали, що американський президент визнав "значну роль" фельдмаршала у боротьбі з тероризмом та забезпечення безпеки лівійських нафтових ресурсів.

Офіційний представник ЛНА Ахмед аль-Місмарі заявив, що телефонна розмова Трампа і Хафтара висловлює віру США в центральну роль військових ЛНА у боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході бойових дій в Тріполі (Лівія) загинули 180 людей.

Так, понад 800 осіб були поранені з 4 квітня 2019 року, коли командуючий народної Лівійської армії Халіфа Хафтар оголосив про наступ на Тріполі. Спецпосланець генсека ООН щодо Лівії Гассан Саламі раніше закликав Хафтара припинити наступ заради мирних жителів.

РБК-Україна писало, що Саудівська Аравія пропонувала профінансувати Лівійській армії захоплення столиці Тріполі. Після цього державний секретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту в Лівії припинити військові операції проти Тріполі.

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