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Число загиблих у Лівії зросла до 220 осіб

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 16:02
Число загиблих у Лівії зросла до 220 осіб
Фото: конфлікт у Лівії (twitter.com)

Більше тисячі людей отримали поранення

Агентство охорони здоров'я ООН повідомило, що в результаті відновлення бойових дій в Лівії з 5 квітня, коли Лівійська національна армія почала наступ на столицю Тріполі, в результаті бойових дій загинуло 220 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Також у Всесвітній організації охорони здоров'я розповіли, що поранення отримали 1066 осіб. Лише за останні 2 дні в боях за контроль над столицею країни загинуло 15 осіб.

Відзначимо, 4 квітня фельдмаршал Хафтар оголосив про початок наступу на Тріполі, де розташований уряд національної згоди, а на наступний день його армія взяла під контроль аеропорт столиці, однак урядові війська його звільнили.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що кількість загиблих в Тріполі збільшилася до 205. Спеціальний посланник генерального секретаря ООН по Лівії Гассан Саламі раніше закликав Хафтара припинити наступ радий мирних жителів.

Нагадаємо, Саудівська Аравія пропонувала профінансувати Лівійської армії захоплення столиці Тріполі. Після цього державний секретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту в Лівії припинити військові операції проти Тріполі.

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