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Трехочковый лидера "Бостона" под сопровождение сирены лишил овертайма: момент дня в НБА

Бостон, Воскресенье 17 ноября 2024 11:59
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Трехочковый лидера "Бостона" под сопровождение сирены лишил овертайма: момент дня в НБА Фото: Джейсон Тейтум подтвердил лидерский статус (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

26-летний американец решил судьбу противостояния с "Торонто". На последних секундах при равном счете он совершил роскошный бросок из-за "дуги" и принес домашнюю победу "Селтикс" (126:123).

"Бостон" закрепился на второй строчке в Восточной конференции. Рекорд команды – 11 побед, 3 поражения. Тем временем "Рапторз" остались на дне турнирной таблицы, имея в активе всего 2 победы.

Самым результативным в поединке стал центровой "Торонто" Якоб Пельтль. Он оформил дабл-дабл (35 очков, 12 подборов). Тейтум ответил своим дабл-даблом – 24 пункта, 11 подборов, а также добавил 9 передач.

Кто такой Джейсон Тейтум

Уроженец Сент-Луиса (штат Миссури), на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. Выбран "Бостоном" под 3-м номером на драфте НБА-2017.

Начал восьмой сезон в рядах "Селтикс". Чемпион ассоциации-2024. Пятикратный участник Матча всех звезд НБА и Самый ценный игрок выставочного поединка-2023. Стал олимпийским чемпионом Токио и Парижа в составе сборной США. Летом подписал с "Бостоном" 5-летний контракт на 314 млн долларов.

Крестник звезды НБА начала 2000-х Ларри Хьюза. Общает с лидером хоккейной "Флориды" Мэттью Ткачуком и экс-центровым "Сакраменто" Гарри Джайлсом. Стал лицом сети пиццерий Imo's Pizza и бренда Air Jordan.

К слову, украинец Лень провел результативный матч против "Юты" в регулярке НБА.

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