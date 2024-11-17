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Лень качественно приложился к победе "Сакраменто" над "Ютой" Михайлюка: хайлайты

Сакраменто, Воскресенье 17 ноября 2024 10:58
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Лень качественно приложился к победе "Сакраменто" над "Ютой" Михайлюка: хайлайты Фото: Алексей Лень набрал 8 пунктов против "джазменов" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский центровой Алексей Лень стал четвертым по результативности в составе Сакраменто Кингз в домашней победе над "Ютой Джаз" универсала Святослава Михайлюка в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Оба украинца начали матч на скамейках запасных. Впрочем, более опытный центровой получил игровое время впоследствии.

Лень провел на площадке около 13-ти минут. Он набрал 8 очков, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи. Также украинский баскетболист дважды сфолил. По статистическому показателю "плюс-минус" результат Леня оказался положительным (+4).

Центровой "Кингз" выполнил 5 бросков с игры. Точными оказались четыре из них (все – двухочковые). В то же время Михайлюк получил мизерные 2 секунды на паркете. "Сакраменто" одержал победу (121:117).

Кто такой Алексей Лень

Уроженец Антрацита, в детстве занимался спортивной гимнастикой и шахматами. Воспитывался в училищах физкультуры Луганска и Днепра, а также СДЮШОР-5 Днепра.

Не получил реальный шанс закрепиться в первой команде "Днепра" после выдающихся выступлений в дубле команды. Переехал в США и оказался в составе "Мэриленд Террапинс" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). На драфте НБА-2013 выбран "Финиксом" под пятым номером.

В рядах "Санз" провел 5 сезонов. Позже защищал цвета "Атланты", "Сакраменто", "Торонто" и "Вашингтона". Вернулся в "Кингз" в августе 2021-го. Кумиры в баскетболе – Кевин Гарнетт и Тим Данкан.

К слову, ранее сборная Украины объявила расширенный состав на отбор к Евробаскету-2025.

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