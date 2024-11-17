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Триочковий лідера "Бостона" під супровід сирени позбавив овертайму: момент дня в НБА

Бостон, Неділя 17 листопада 2024 11:59
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Триочковий лідера "Бостона" під супровід сирени позбавив овертайму: момент дня в НБА Фото: Джейсон Тейтум підтвердив лідерський статус (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний форвард "Бостон Селтікс" Джейсон Тейтум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

26-річний американець вирішив долю протистояння з "Торонто". На останніх секундах за рівного рахунку він виконав розкішний кидок із-за "дуги" та приніс домашню перемогу "Селтікс" (126:123).

"Бостон" закріпився на другій сходинці в Східній конференції. Рекорд команди – 11 перемог, 3 поразки. Тим часом "Рапторз" залишилися на дні турнірної таблиці, маючи в активі лише 2 перемоги.

Найрезультативнішим у поєдинку став центровий "Торонто" Якоб Пельтль. Він оформив дабл-дабл (35 очок, 12 підбирань). Тейтум відповів своїм дабл-даблом – 24 пункти, 11 підбирань, а також додав 9 передач.

Хто такий Джейсон Тейтум

Уродженець Сент-Луїса (штат Міссурі), на студентському рівні виступав за Університет Дюка. Обраний "Бостоном" під 3-м номером на драфті НБА-2017.

Розпочав восьмий сезон у лавах "Селтікс". Чемпіон асоціації-2024. П'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА і Найцінніший гравець виставкового поєдинку-2023. Став олімпійським чемпіоном Токіо та Парижа в складі збірної США. Влітку підписав із "Бостоном" 5-річний контракт на 314 млн доларів.

Похресник зірки НБА початку 2000-х Ларрі Х'юза. Товаришує з лідером хокейної "Флориди" Меттью Ткачуком і екс-центровим "Сакраменто" Гаррі Джайлсом. Став обличчям мережі піцерій Imo's Pizza та бренду Air Jordan.

До слова, українець Лень провів результативний матч проти "Юти" в регулярці НБА.

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