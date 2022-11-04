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Держатся дольше других: подборка смартфонов с емкими аккумуляторами

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 12:39
Держатся дольше других: подборка смартфонов с емкими аккумуляторами Фото: некоторые модели смартфонов держат заряд дольше других (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

В условиях веерных отключений электроэнергии украинцы столкнулись с проблемой зарядки своих гаджетов. Некоторые модели смартфонов имеют более емкие аккумуляторы и держат заряд дольше других.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе компании "Цитрус".

Телефоны Samsung M-серии

Все модели этой линейки имеют аккумулятор на 5000 мАч. Этого достаточно для активного использования гаджета в течение дня, а в эконом-режиме этот показатель увеличивается. Также они поддерживают адаптивную функцию быстрой зарядки. С ней восстановить заряд до 100% можно чуть более чем за час.

Цены на них стартуют от 7299 грн, а оптимальным вариантом по соотношению цена/качество считается Samsung Galaxy M32 6/128GB.

Смартфоны realme С-серии

Так же, как и у смартфонов Samsung, все модели С-серии от realme обладают батареей емкостью 5000 мАч. Они имеют дополнительное приложение Quick Freeze, улучшающее энергоэффективность использования батареи. Кроме того, от смартфона можно подзарядить и другие девайсы, поскольку есть модели, поддерживающие обратную зарядку (через кабель OTG), например realme C21Y 4/64GB.

Купить телефон из этой линейки можно от 4 299 грн.

iPhone 13 Pro Max

Аккумулятор у iPhone меньшей емкости, чем у вышеупомянутых смартфонов, - 4 352 мАч, но эти модели хорошо держат заряд и обеспечивают до 22 часов потокового воспроизведения видео. Они работают на чипе A15 Bionic, который оптимизирует работу и помогает дополнительно экономить расход заряда.

Цены на iPhone 13 Pro Maxи стартуют от 48 999 грн.

Также в "Цитрусе" рассказали о лайфхаках, которые помогут экономнее расходовать заряд батареи:

  • используйте режим энергосбережения;
  • уменьшите яркость экрана;
  • выключите звук и виброотклик клавиатуры;
  • включите темную тему;
  • уменьшите время автоблокировки экрана;
  • выключите геолокацию в редко используемых приложениях и их автозапуск;
  • откажитесь от "живых" обоев.

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