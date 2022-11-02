Как выбрать и сохранить холодильник при перебоях с электричеством: рекомендации специалиста

В Украине из-за террористических атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры вводят аварийные и веерные отключения электроэнергии на несколько часов ежедневно. В этих условиях важно правильно выбрать технику и защитить ее от скачков напряжения.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор центров техники "ЦеТе" сети "Эпицентр" Александр Величко.

Рекомендации по выбору холодильной техники

"Прежде всего, конечно, следует обращать внимание на наличие защиты от перепадов напряжения (Volt Control и т.п.), а также уровень сохранения температуры при обесточивании", - сказал он.

По его словам, речь идет об автономном сохранении холода - поддержании низкой температуры в морозилке при отключении электричества или сбое системы охлаждения. Эта величина указывается в часах (т.е. время, по истечении которого температура превысит -9 градусов). Некоторые модели могут сохранять холод в течение 30 часов.

"На эту характеристику следует обратить внимание, если возможны частые перебои с электроэнергией", - добавил он.

Что касается освещения, следует отдавать предпочтение холодильникам с LED-технологией. Она характеризуется экономичным энергопотреблением и минимальным выделением тепла. Светодиоды позволяют добиться равномерного освещения всего пространства холодильника.

"Ну и конечно, не забываем обращать внимание на класс энергопотребления - выбираем холодильники класса А, максимум В (не ниже)", = рекомендовал Величко.

Защита от всплесков напряжения

Директор центров техники "ЦеТе" сети "Эпицентр" советует не экономить на функциях защиты электрической части техники, использования стабилизатора напряжения, реле напряжения, не забывать выключать входной автомат при выключении для предотвращения кратковременных всплесков напряжения при включениях.

"Для избежания проблем с техникой во время перебоев с энергоснабжением рекомендуем использовать реле напряжения с защитой от повышенного/сниженного напряжения. С точки зрения конструктива они могут быть как в виде отдельного прибора, который вставляется в розетку, так и подлежать монтажу на DIN-рейку в электрический щиток", - рассказал Величко.

По его словам, при сильных скачках и существенно пониженном напряжении реле или стабилизатор необходим, поскольку встроенная система Volt Control не имеет широкого диапазона. В продаже есть широкий выбор реле и стабилизаторов украинского и иностранного производства с ценами от 800 до 1500 гривен.