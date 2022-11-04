Тримаються довше за інші: добірка смартфонів з ємними акумуляторами

В умовах віялових відключень електроенергії українці зіткнулися з проблемою зарядки своїх ґаджетів. Деякі моделі смартфонів мають більш ємні акумулятори та тримають заряд довше за інші.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі компанії "Цитрус".

Телефони Samsung M-серії

Всі моделі з цієї лінійки мають акумулятор на 5000 мАг. Цього досить для активного користування ґаджетом протягом дня, а в економ-режимі цей показник збільшується ще. Також вони підтримують адаптивну функцію швидкої зарядки. З нею поновити заряд до 100% можна трохи більш ніж за годину.

Ціни на них стартують від 7 299 грн, а оптимальним варіантом за співвідношенням ціна/якість вважається Samsung Galaxy M32 6/128GB.

Смартфони realme С-серії

Так само, як і у смартфонів Samsung, всі моделі С-серії від realme мають батарею місткістю 5000 мАг. Вони мають додатковий застосунок Quick Freeze, який покращує енергоефективність використання батареї. Окрім того, від смартфона можна підзарядити й інші девайси, оскільки є моделі, які підтримують зворотну зарядку (через кабель OTG), наприклад realme C21Y 4/64GB.

Придбати телефон з цієї лінійки можна від 4 299 грн.

iPhone 13 Pro Max

Акумулятор у iPhone меншої ємності, ніж у вищезгаданих смартфонів, - 4 352 мАг, але ці моделі добре тримають заряд і забезпечують до 22 годин потокового відтворення відео. Вони працюють на чипі A15 Bionic, який оптимізує роботу та допомагає додатково економити витрати заряду.

Ціни на iPhone 13 Pro Maxі стартують від 48 999 грн.

Також у "Цитрусі" розповіли про лайфхаки, які допоможуть економніше витрачати заряд батареї: