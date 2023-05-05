Когда начнет восстанавливаться экономика Украины: НБУ улучшил прогноз

НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году с 0,3% до 2,0%. Со следующего года восстановление экономики будет ускоряться благодаря снижению рисков безопасности и послевоенному восстановлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (апрель 2023 года).

"Благодаря улучшению ситуации в энергетике и росту объемов ожидаемой международной помощи, которая будет через бюджет поступать в экономику и будет стимулировать частное потребление, прогноз роста реального ВВП в 2023 году улучшен до 2,0%", - говорится в отчете.

Кроме того, в 2023 году будет сохраняться положительный вклад государственного потребления в изменение реального ВВП. А вклад дефицита э/э в изменение реального ВВП в 2023 году оценен в -0,6 п.п. (по сравнению с -1,9 п.п. в предыдущем прогнозе).

Однако сохранение высоких рисков безопасности будет сдерживать экономическое восстановление, в частности из-за подавленных инвестиционных и потребительских настроений, логистических ограничений для экспорта, а также медленного возвращения мигрантов из-за рубежа. Ограниченный доступ к черноморским портам будет значительно ослаблять возможности экспортоориентированных видов экономической деятельности. Более низкий урожай в этом году также снизит потенциал поставок продовольствия на внешние рынки, отмечают в НБУ.

"Соответственно, экспорт продолжит сокращаться, что будет усугублять финансовые трудности бизнеса. В условиях наращивания импорта (преимущественно энергетического и продукции машиностроения) это обусловит значительный отрицательный вклад чистого экспорта в изменение реального ВВП в текущем году", - говорится в отчете.

С 2024 года экономический рост ускорится благодаря снижению рисков безопасности и сохранению значительных государственных расходов.

Учитывая предположение о снижении рисков безопасности восстановления украинской экономики ускорится, в частности благодаря активизации инвестиционной деятельности, увеличению потребительского спроса и возвращению вынужденных мигрантов из-за рубежа. Послевоенное восстановление инфраструктуры и производственных мощностей потребует значительных инвестиций как со стороны частных компаний, так и государства, прогнозируют в НБУ.

Ожидается сохранение значительных государственных расходов на капитальные инвестиции до конца прогнозного периода, что будет обеспечивать высокую роль государственного сектора в экономике и оставаться весомым стимулом для ее восстановления. Значительные инвестиции будут направлены и на усиление оборонного потенциала страны. В то же время дальнейшая евроинтеграция будет способствовать возобновлению притока внешних частных инвестиций. С 2024 года инвестиции будут расти самыми высокими темпами среди всех компонент ВВП.

Центробанк прогнозирует, что весомую роль в дальнейшем росте экономики будет играть восстановление логистических цепей для украинского экспорта, прежде всего, полноценное открытие черноморских портов. Это будет стимулировать более интенсивное восстановление производственных мощностей предприятий металлургии и наращивание производства в сельском хозяйстве.

Темпы роста импорта, в отличие от экспорта, замедлятся, прежде всего, благодаря снижению импорта услуг по статье "путешествия", а также сохранению низких объемов закупок энергоресурсов. Последнее связано как с постепенным наращиванием собственной добычи, так и со снижением потребления угля и газа предприятиями ТКЭ. В результате отрицательный вклад чистого экспорта в изменение реального ВВП будет постепенно сокращаться, отмечают в НБУ.