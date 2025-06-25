Трижды сражался за титулы: звездный украинский боксер-ветеран снова выйдет на ринг

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко проведет свой первый поединок после почти годовой паузы. Соперником 39-летнего спортсмена станет американец Джереми Рамос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LuckyPunch .

Когда и где состоится бой

Поединок пройдет 1 июля в американском Нэшвилле и будет рассчитан на 8 раундов.

Для украинца это будет 22-й бой на профи-ринге. Его послужной список - 15 побед (10 нокаутом) и 6 поражений.

Последний раз Деревянченко выходил в ринг в августе 2024-го, когда в канадском Квебеке уступил французу Кристиану Мбилли решением судей. В третьем раунде того поединка украинец получил травму левой руки, но смог завершить бой и избежать досрочного поражения. Впоследствии он перенес операцию и длительное время восстанавливался.

Что известно о сопернике

Джереми Рамос - 38-летний американский боксер с рекордом 14 побед (4 нокаутом) и 15 поражений. Свои последние два боя он выиграл по очкам, в частности в октябре 2024 года одолел соотечественника Эндрю Эрнандеса.

Интересно, что Рамос с 2019 по 2022 год имел серию из 8-ми поражений подряд, но лишь дважды за всю карьеру проигрывал досрочно. Это говорит о его выносливости и характере.

Кто такой Сергей Деревянченко

Уроженец Феодосии, член легендарной любительской сборной Украины, в состав которой входили Александр Усик, Василий Ломаченко, Денис Беринчик, Александр Гвоздик и другие. Бронзовый призер чемпионата мира-2007. Принимал участие в Олимпиаде-2008 в Пекине.

На профессиональном ринге дебютировал в 2014-м. На протяжении карьеры трижды дрался за титулы чемпиона мира в среднем весе, но уступил Даниэлу Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло.

Последний раз он претендовал на второстепенный титул в июне 2023-го: в бою за пояс WBC Silver во втором среднем весе проиграл мексиканцу Хайме Мунгуи.