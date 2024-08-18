ua en ru
Вс, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Деревянченко проиграл Мбилли титульный поединок в Канаде: видео

Квебек, Воскресенье 18 августа 2024 09:45
UA EN RU
Деревянченко проиграл Мбилли титульный поединок в Канаде: видео Фото: Кристиан Мбилли и Сергей Деревянченко перед поединком (toprank.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Сергей Деревянченко уступил французу Кристиану Мбилли в 10-раундовом бою в канадском Квебеке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

38-летний украинец потерпел поражение по единогласному решению судей. Их подсчет показал цифры 100:90, 99:91, 99:91 в пользу французского боксера камерунского происхождения.

Мбилли завладел инициативой с первого раунда. Фактически он выглядел увереннее на протяжении всей дистанции, особенно после травмы Деревянченко. Украинский боксер повредил левую руку в 3-м раунде и отбоксировал оставшийся поединок одной правой.

В конце концов, Деревянченко потерпел шестое поражение в карьере. В частности, пять из них пришлись на последние 7 боев. Зато Мбилли остался непобежденным на профессиональном ринге (28 поединков, 28 побед) и сохранил титул WBC Continental Americas.

Дальнейшие карьерные планы Деревянченко пока неизвестны. Перед встречей с Мбилли он заявил, что будет выходить в ринг еще ориентировочно 2 года. Главной же целью опытного украинского боксера остается завоевание титула.

К слову, ранее вспомнили четыре победы Украины в боксе на Олимпийских играх.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Деревянченко Бокс
NEWS
ВСУ продвинулись в Часовом Яре и отбили вражеские механизированные штурмы: карты ISW
ВСУ продвинулись в Часовом Яре и отбили вражеские механизированные штурмы: карты ISW
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении