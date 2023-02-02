Трибунал над Россией. ЕС создаст в Гааге координационный центр для сбора доказательств

"Прокуроры из Украины и ЕС уже работают вместе, мы собираем доказательства. И я рада объявить, что международный центр для расследования преступлений (совершенных в Украине, - ред.) будет создан в Гааге. Он будет координировать сбор доказательств", - анонсировала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Евросоюз в ближайшее время запустит работу центра. Он будет работать в координации с Украиной, партнерами и Нидерландами.

Ранее мы сообщали, что министры юстиции стран ЕС работают над созданием международного трибунала для российских преступников. Однако в Евросоюзе пока нет единого мнения о методах расследования, поиске доказательств и финансировании убытков.

Также недавно Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал создать трибунал не только России, но и Беларуси.

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