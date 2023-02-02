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Трибунал над Росією. ЄС створить у Гаазі координаційний центр для збору доказів

Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз створить координаційний центр для збору доказів російських злочинів, вчинених на території України. Центр буде працювати у Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн на прес-конференції з Володимиром Зеленським.

"Прокурори з України та ЄС вже працюють разом, ми збираємо докази. І я рада оголосити, що міжнародний центр для розслідування злочинів (вчинених в Україні, - ред.) буде створено у Гаазі. Він координуватиме збір доказів", - анонсувала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Євросоюз найближчим часом запустить роботу центру. Він буде працювати у координації з Україною, партнерами та Нідерландами.

Раніше ми повідомляли, що міністри юстиції країн ЄС працюють над створення міжнародного трибуналу для російських злочинців. Проте в Євросоюзі поки немає єдиної думки про методи розслідування, пошук доказів та фінансування збитків.

Також нещодавно Європарламент схвалив резолюцію, у якій закликав створити трибунал не лише для Росії, але й для Білорусі.

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