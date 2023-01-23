Трибунал для РФ: Кулеба анонсировал встречу группы стран для продвижения идеи

На следующей неделе состоится встреча группы стран, которые будут продвигать идею создания специального трибунала для России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.
"Непублично на дипломатическом треке происходит много событий, которые приближают нас к созданию трибунала. Одно из них состоится уже на следующей неделе. В одном месте соберется группа стран, которые очень активно будут продвигать идею создания специального трибунала. Когда событие состоится, мы отдельно расскажем об этом", - рассказал министр.
По его словам, целью такой встречи будут не "символы", а конкретные шаги.
"Честно говоря, у меня нет ответа, в каком месяце этот трибунал будет создан, но обещаю, что мы будем делать все, что в наших силах, и даже больше для привлечения РФ как государства, и чиновников к ответственности", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, ранее стало известно, что Европарламент принял резолюцию, которая поддерживает создание специального трибунала для России и Беларуси.
Также мы писали, что, по словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, создание спецтрибунала для России является одним из трех ключевых приоритетов Украины.
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