RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трибунал для РФ: Кулеба анонсировал встречу группы стран для продвижения идеи

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

На следующей неделе состоится встреча группы стран, которые будут продвигать идею создания специального трибунала для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Непублично на дипломатическом треке происходит много событий, которые приближают нас к созданию трибунала. Одно из них состоится уже на следующей неделе. В одном месте соберется группа стран, которые очень активно будут продвигать идею создания специального трибунала. Когда событие состоится, мы отдельно расскажем об этом", - рассказал министр.

По его словам, целью такой встречи будут не "символы", а конкретные шаги.

"Честно говоря, у меня нет ответа, в каком месяце этот трибунал будет создан, но обещаю, что мы будем делать все, что в наших силах, и даже больше для привлечения РФ как государства, и чиновников к ответственности", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что Европарламент принял резолюцию, которая поддерживает создание специального трибунала для России и Беларуси.

Также мы писали, что, по словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, создание спецтрибунала для России является одним из трех ключевых приоритетов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДмитрий КулебаМЗС