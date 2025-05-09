Трибунал для Путина, Лаврова и не только: глава МИД рассказал, как это будет работать

Украина завершила важный этап в создании специального трибунала по преступлению агрессии со стороны России. Работа над этим продолжалась более двух с половиной лет - теперь процесс переходит к финальной фазе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления во Львове.
"Для нас самое главное - сохранить принцип неотвратимости наказания. Для всех. В том числе для так называемой "тройки". Имею в виду президента РФ, премьер-министра России, главу МИД РФ. Все они международные военные преступники", - заявил Сибига.
Он напомнил, что мате создания этого трибунала призвано - вынести в будущем соответствующие приговоры. Трибунал будет находиться в Гааге, в столице международного права и ответственности.
"Мы сейчас приступаем активно к работе с Советом Европы. Здесь я хотел бы подчеркнуть роль Совета Европы. Совет Европы является центральной институцией, центральным элементом этого процесса. Поэтому сегодня мы принимаем политический документ - львовскую декларацию. И даем политическую поддержку и старт на уровне глав МИД стран ЕС", - сказал Сибига.
По его словам, в Люксембурге состоятся формально-процедурные принятия этого процесса под председательством принимающей страны.
"Здесь я благодарен Ксавье Бетелю за его тоже ангажированность и ускорение этих процессов, как и благодарен лично генсеку Совета Европы. Следующими шагами после одобрения процедурно-формального в Люксембурге - будет заключение соглашения между Советом Европы и Украиной", - рассказал Сибига.
Он уточнил, что заключение соглашения поставит финальную точку в процессе создания юридической инфраструктуры по привлечению российских преступников за преступление агрессии к ответственности.
Международный уголовный суд уже выдал шесть ордеров на арест представителей военно-политического руководства России. В то же время суд в Гааге не имеет юрисдикции по осуждению российских чиновников, поскольку Россия не ратифицировала Римский статут.
В связи с этим Украина инициировала создание специального трибунала за преступление агрессии со стороны РФ. К работе над инициативой присоединились десятки стран. Ранее сообщалось, что к соответствующей коалиции уже присоединились 44 государства.
Сегодня во Львове проходит встреча коалиции государств по созданию специального трибунала для РФ. Европейские министры и руководство ЕС дали политическое одобрение для запуска трибунала.
По словам министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттеля, спецтрибунал по преступлению агрессии, совершенного Россией против Украины, запустят на следующей неделе.
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