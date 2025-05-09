Трибунал для Путіна, Лаврова і не тільки: глава МЗС розповів, як це працюватиме

Україна завершила важливий етап у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії з боку Росії. Робота над цим тривала понад два з половиною роки - тепер процес переходить до фінальної фази.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу у Львові.
"Для нас найголовніше - зберегти принцип невідворотності покарання. Для всіх. В тому числі для так званої "трійки". Маю на увазі президента РФ, прем'єр-міністра Росії, глави МЗС РФ. Всі вони міжнародні військові злочинці", - заявив Сибіга.
Він нагадав, що мате створення цього трибуналу покликано - винести в майбутньому відповідні вироки. Трибунал буде знаходитись в Гаазі, в столиці міжнародного права і відповідальності.
"Ми зараз приступаємо активно до роботи з Радою Європи. Тут я хотів би наголосити на ролі Ради Європи. Рада Європи є центральною інституцією, центральним елементом цього процесу. Тому сьогодні ми приймаємо політичний документ - львівську декларацію. І даємо політичну підтримку і старт на рівні глав МЗС країн ЄС", - сказав Сибіга.
За його словами, у Люксембурзі відбудуться формально-процедурні ухвалення цього процесу під головуванням країни, що приймає..
"Тут я вдячний Ксав'є Бетелю за його теж заангажованість і прискорення цих процесів, як і вдячний особисто генсеку Ради Європи. Наступними кроками після схвалення процедурно-формального в Люксембургу - буде укладення угоди між Радою Європи та Україною", - розповів Сибіга.
Він уточнив, що укладення угоди поставить фінальну крапку у процесі створення юридичної інфраструктури щодо притягнення російських злочинців за злочин агресії до відповідальності.
Міжнародний кримінальний суд уже видав шість ордерів на арешт представників військово-політичного керівництва Росії. Водночас суд у Гаазі не має юрисдикції щодо засудження російських посадовців, оскільки Росія не ратифікувала Римський статут.
У зв’язку з цим Україна ініціювала створення спеціального трибуналу за злочин агресії з боку РФ. До роботи над ініціативою долучилися десятки країн. Раніше повідомлялося, що до відповідної коаліції вже приєдналися 44 держави.
Сьогодні у Львові проходить зустріч коаліції держав зі створення спеціального трибуналу для РФ. Європейські міністри та керівництво ЄС дали політичне схвалення для запуску трибуналу.
За словами міністра закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттеля, спецтрибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України, запустять наступного тижня.
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