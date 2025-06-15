РФ потеряла за сутки почти 1200 солдат и много техники, - Генштаб
За последние сутки, с 14 на 15 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще 1170 солдат. Также ВСУ уничтожили 33 артсистемы, 123 дрона и 89 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 003 860 (+1170) чел;
- танков - 10 937 ед;
- боевых бронированных машин - 22 804 (+6) ед;
- артиллерийских систем - 29 190 (+33) ед;
- РСЗО - 1418 (+1) ед;
- средства ПВО - 1186 (+1) ед;
- самолетов - 416 ед;
- вертолетов - 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 709 (+123) ед;
- крылатых ракет - 3337 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 52 017 (+89) ед;
- специальной техники - 3915 (+1) ед.
Ситуация на фронтах
Напомним, по состоянию на вечер, 14 июня, на фронте с начала суток прошло 178 боевых столкновений. Наибольшее количество боев фиксировалось на Покровском направлении.
В частности, там, враг в течение суток, 45 раз атаковал украинские позиции в районах населенных пунктов в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и в направлении Мирного, Новоукраинки, Муравки, Алексеевки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили 44 атаки, одно боестолкновение по состоянию на 22:00 продолжалось.
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