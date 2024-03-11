Три попадания. Полиция уточнила последствия ночных ударов "Шахедов" по Харькову

Как уточнили в правоохранительных органах, оккупанты ударили "Шахедами" около 01:10 по Слободскому району Харькова.

"Зафиксировано три попадания БПЛА в землю рядом с админзданиями", - говорится в сообщении.

Данных о пострадавших не поступало.

Как последствия

В результате вражеских ударов "Шахедами" произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Кроме того, была повреждена многоэтажка, админздания, жилые дома, частные автомобили.

Ночной удар "Шахедами" по Харькову

Ранее сообщалось, что этой ночью российские оккупанты снова запустили по Украине дроны-камикадзе для ударов, из-за чего была объявлена воздушная тревога в нескольких областях.

Как сообщал мэр Харькова Игорь Терехов, в эту ночь во время атаки дронов в городе был "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры, находящейся в районе плотной жилой застройки. Был частично поврежден сам объект и жилые дома рядом. Он уточнил, что обошлось без жертв.

Добавим, что позже в Харьковской областной прокуратуре показали видео последствий попадания "Шахеда" по городу.

Как проинформировали в Генштабе ВСУ в утренней сводке, всего этой ночью россияне запустили 25 дронов-камикадзе, из которых 15 удалось уничтожить силами ПВО.