Три вида физической активности, которые улучшают здоровье мозга в любом возрасте

Не все виды физической активности одинаково влияют на мозг. Наибольшую пользу для когнитивных функций имеют три вида, которые улучшают память, внимание, эмоциональное состояние и уменьшают риск возрастных изменений в мозге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Health.
Исследователи проанализировали результаты 133 осмотров, в которых приняли участие более 258 000 участников. Результаты свидетельствуют, что физические упражнения улучшают общие когнитивные функции, память и исполнительные функции во всех возрастных группах.
Автор исследования и доктор философии Бен Сингх рассказал, что преимущества были особенно заметны для детей, подростков и людей с синдромом дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ).
Другие факторы физических упражнений, которые влияли на здоровье мозга, включали:
Йога
Доктор медицинских наук Анна Эмануэль рассказал, что йога - это древняя практика, которая сочетает физические позы, дыхательные техники и медитацию.
Йога может помочь уменьшить стресс и воспаление, что, в свою очередь, поддерживает функцию гиппокампа, центра памяти мозга.
Из-за снижения тревожности и напряжения улучшается сон - важный фактор для восстановления мозга. Йога способствует сохранению серого вещества в мозге, которое с возрастом обычно уменьшается.
Особенно полезна для пожилых людей как профилактика когнитивных нарушений.
Тайцзи
Тайцзи - это традиционное китайское боевое искусство, которое сочетает медленные движения и глубокое дыхание для намеренной балансировки энергии в теле.
Последовательность движений, которую часто называют "подвижной медитацией", направлена на замедление ума, тела и дыхания.
Также тайцзи способствует когнитивному здоровью эффективнее, чем другие упражнения, поскольку оно сосредоточено на медленных, целенаправленных движениях, которые объединяют тело и разум.
Нейропсихолог Санам Хафиз объяснил, что такие движения активируют участки мозга, ответственные за память и двигательные функции. Люди, практикующие тайцзи, также должны запоминать определённый набор движений, что ставит под сомнение память.
Для наибольшей пользы для когнитивных функций практикуйте тайцзи по крайней мере три раза в неделю в течение 20-60 минут на занятие.
Экзергеймы
Экзергеймы - это видеоигры, которые сочетают развлечение с физической активностью. То есть игрок не просто нажимает кнопки, а двигается, выполняет упражнения или танцует, что способствует улучшению здоровья и физической формы.
Основные характеристики экзергеймов:
Чтобы максимизировать когнитивные преимущества, выбирайте физические игры, предусматривающие сложные движения и принятие решений, такие как игры на основе ритма или спортивные симуляторы.
Играйте не менее 20-30 минут - три-пять раз в неделю.
Вам следует выбирать не только игры, которые требуют от вас умственных и физических нагрузок, но и те, которые вам нравятся.
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