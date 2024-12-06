Три украинских АЭС в значительной степени возобновили производство электроэнергии после обстрелов РФ

Он отметил, что станции все еще функционируют в сложных условиях, вызванных постоянными атаками РФ на энергетическую инфраструктуру Украины.

Текущее состояние

Действующие блоки: из девяти реакторов на трех АЭС восемь работают, один - остановлен.

реакторов на трех АЭС работают, - остановлен. Проблемы с электроснабжением: некоторые внешние линии электропередачи остаются отключенными из-за ударов по критической инфраструктуре.

Сообщается, что мониторинговые группы МАГАТЭ продолжают следить, чтобы ядерная безопасность на станциях поддерживалась, несмотря на сигналы воздушных тревог и угрозу, например недавний пролет 17 беспилотников РФ вблизи Южно-Украинской АЭС.

Гросси отметил:

необходимости стабильного внешнего электроснабжения для обеспечения ядерной безопасности.

значительной устойчивости украинских операторов, поддерживающих работу станций в сложных условиях.

важности быть готовыми к возможным вызовам из-за "хрупкости" электросети.

Он также призвал к максимальному воздержанию, чтобы избежать действий, которые могут повлиять на внешнюю поставку энергии или ядерную безопасность. Это предупреждение в очередной раз касается решений России продолжать обстрелы украинских энергетических объектов, из-за чего ядерная безопасность региона ставится под вопрос.

Удары РФ по энергетическим объектам Украины

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия неоднократно атаковала ядерные объекты Украины, создавая серьезные риски безопасности.

В марте 2022 года ЗАЭС был захвачен российскими войсками после обстрелов, повредивших энергоблоки, трубопроводы и лаборатории. Россия превратила АЭС в военную базу, размещая на ее территории взрывчатку, военную технику и войска.

Уже в ноябре 2022 года массовый обстрел РФ повредил электроподстанции, в результате чего Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС автоматически отключились. Это был первый и опасный инцидент в истории украинской энергетики, когда все АЭС прекратили работу одновременно.

Сейчас Россия продолжает атаки на украинские АЭС и другие энергетические объекты. Поэтому недавно Украина созвала внеочередное заседание МАГАТЭ.