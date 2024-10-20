МАГАТЭ продолжит миссии на всех критических для АЭС подстанциях

Международное агентство по атомной энергии на следующей неделе продолжит миссию на всех ключевых подстанциях. Речь идет о тех, которые являются критическими для выдачи электроэнергии из атомных электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины.

"Россия продолжает ставить под угрозу ядерную безопасность и безопасность на украинских АЭС, осуществляя воздушные атаки на украинскую территорию. Последняя массированная атака в конце августа показала, что враг не учитывает угрозы ядерного инцидента, пытаясь сделать блекаут в Украине... Благодарны МАГАТЭ за большую поддержку и понимание тех больших рисков для украинской энергетики и ядерной безопасности континента, которые создают преступные действия России", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Он отметил, что визиты экспертов МАГАТЭ планируется на ключевые для АЭС подстанции. В ходе визитов они будут оценивать состояние объектов и верифицировать последствия, будут происходить поочередно по графику.

"Кроме того, во время встречи гендиректор МАГАТЕ Рафаэль Гросси еще раз подтвердил готовность содействовать реализации проекта по достройке энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС, в частности в создании консультативной миссии МАГАТЭ для достройки блоков", - отметили в Минэнергетики.