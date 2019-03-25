Три українських біатлоніста оновили особисті рекорди в Кубку світу

Три провідних біатлоніста збірної України поліпшили свої особисті рекорди в загальному заліку Кубка світу сезону 2018-2019 років. Про це повідомляє ua.tribuna.com.

Дмитро Підручний посів підсумкове 18 місце. Раніше його кращим результатом була 27 позиція у сезоні 2016/17.

Анастасія Меркушина закінчила сезон на 35 сходинці. У сезоні 2016/17 вона була 37, що до цього було її найкращим результатом.

Артем Прима теж став 35 за підсумками сезону, його кращий результат також був 37 в сезоні 2016/17.

Нагадаємо, українські біатлоністки в складі Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Валентина Семеренко виграли бронзові медалі в естафеті на чемпіонаті світу з біатлону-2019 в шведському Естерсунді.