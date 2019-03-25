Три украинских биатлониста обновили личные рекорды в Кубке мира

Три ведущих биатлониста сборной Украины улучшили свои личные рекорды в общем зачете Кубка мира сезона 2018-2019 годов. Об этом сообщает ua.tribuna.com.

Дмитрий Пидручный занял итоговое 18 место. Ранее его лучшим результатом была 27 позиция в сезоне 2016/17.

Анастасия Меркушина закончила сезон на 35 строчке. В сезоне 2016/17 она была 37, что до этого было ее лучшим результатом.

Артем Прима тоже стал 35 по итогам сезоне, его лучший результат также был 37 в сезоне 2016/17.

Напомним, украинские биатлонистки в составе Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко выиграли бронзовые медали в эстафете на чемпионате мира по биатлону-2019 в шведском Эстерсунде.