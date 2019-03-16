Українські біатлоністки завоювали бронзу на чемпіонаті світу

Підопічні Прокуніна завоювали першу медаль ЧС
Збірна України виграла бронзові медалі в жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону-2019, який проходить в шведському Естерсунді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
За українську команду бігли Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Валентина Семеренко.
On the finish line -- Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! #2019Ostersund— IBU World Cup (@IBU_WC) March 16, 2019
Watch the women's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eF7zbSpyhx
Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії, другою стала Швеція.
Результати естафети:
1. Норвегія (1+8) 1:12:00,1
2. Швеція (0+6) +24,3
3. Україна (0+5) +35,1
4. Німеччина (1+14) +35,6
5. Росія (0+12) +43,6
6. Словаччина (0+9) +53,1
The results of an exciting and dramatic women's relay in #2019Ostersund!— IBU World Cup (@IBU_WC) March 16, 2019
Join us for the celebrations live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Pp6paLlzF8
Не фінішували в естафеті збірні Кореї, Болгарії, Фінляндії та Словенії, яких зняли з гонки через відставання на коло.
Нагадаємо, український біатлоніст Дмитро Підручний на чемпіонаті світу з біатлону в Естерсунді виграв золоту медаль в гонці переслідування на 15 кілометрів.