Українські біатлоністки завоювали бронзу на чемпіонаті світу

Підопічні Прокуніна завоювали першу медаль ЧС

Збірна України виграла бронзові медалі в жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону-2019, який проходить в шведському Естерсунді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

За українську команду бігли Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Валентина Семеренко.

On the finish line -- Germany almost made the comeback to the podium but Ukraine hold on to the bronze medal! #2019Ostersund



Watch the women's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eF7zbSpyhx — IBU World Cup (@IBU_WC) March 16, 2019

Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії, другою стала Швеція.

Результати естафети:

1. Норвегія (1+8) 1:12:00,1

2. Швеція (0+6) +24,3

3. Україна (0+5) +35,1

4. Німеччина (1+14) +35,6

5. Росія (0+12) +43,6

6. Словаччина (0+9) +53,1

The results of an exciting and dramatic women's relay in #2019Ostersund!



Join us for the celebrations live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Pp6paLlzF8 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 16, 2019

Не фінішували в естафеті збірні Кореї, Болгарії, Фінляндії та Словенії, яких зняли з гонки через відставання на коло.

Нагадаємо, український біатлоніст Дмитро Підручний на чемпіонаті світу з біатлону в Естерсунді виграв золоту медаль в гонці переслідування на 15 кілометрів.