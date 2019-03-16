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Українські біатлоністки завоювали бронзу на чемпіонаті світу

Новини » Спорт    16.03.2019 - 15:28
Українські біатлоністки завоювали бронзу на чемпіонаті світу

Підопічні Прокуніна завоювали першу медаль ЧС

Збірна України виграла бронзові медалі в жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону-2019, який проходить в шведському Естерсунді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

За українську команду бігли Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Юлія Джима і Валентина Семеренко. 

Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії, другою стала Швеція.

Результати естафети:

1. Норвегія (1+8) 1:12:00,1
2. Швеція (0+6) +24,3
3. Україна (0+5) +35,1
4. Німеччина (1+14) +35,6
5. Росія (0+12) +43,6
6. Словаччина (0+9) +53,1

Не фінішували в естафеті збірні Кореї, Болгарії, Фінляндії та Словенії, яких зняли з гонки через відставання на коло.

Нагадаємо, український біатлоніст Дмитро Підручний на чемпіонаті світу з біатлону в Естерсунді виграв золоту медаль в гонці переслідування на 15 кілометрів.

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