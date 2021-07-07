Три ТЕЦ і ТЕС зупинили виробництво електроенергії, - "Укренерго"

Дві ТЕЦ у Києві та Харкові, а також Слов'янська ТЕС "Донбасенерго" 7 липня припинили виробництво електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані держкомпанії " Укренерго ".

Напередодні компанія "Донбасенерго" заявила, що через падіння цін нижче собівартості, вона не має коштів для оплати послугу системного оператора. Це призвело до того, що вперше в історії компанія отримала статус "дефолтний" і змушена була зупинити роботу електростанції.

"Систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм, в рамках яких змушена працювати енергогенерація, призвели до того, що ціна на ринку РДВ в травні склала 930 грн/МВт*год, в червні - 1362 грн/МВт*год. Тільки за 6 днів липня ціна "обвалилася" вже до 770 грн/МВт*год (при собівартості 1600 грн/МВт*год)", - повідомили в "Донбасенерго".

Всі вжиті НКРЕКП заходи "Донбасенерго" назвала недостатніми й такими, що не допоможуть виправити ситуацію.

"Донбасенерго" закликає регулятора негайно втрутитися і виправити ситуацію, що склалася на ринку електроенергії, припинити маніпуляції і розробити заходи для недопущення подібних масштабних катастроф на ринку надалі", - заявили в компанії.

За даними "Укренерго", Київська ТЕЦ-6 і Харківська ТЕЦ-5 не отримали статус "дефолтний", проте зупинили виробництво через економічну необґрунтованість.