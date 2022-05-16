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Три країни зголосилися захистити Фінляндію та Швецію від російської агресії

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Україна, Понеділок 16 травня 2022 17:28
Три країни зголосилися захистити Фінляндію та Швецію від російської агресії Фото: три країни зголосилися захистити Фінляндію та Швецію від російської агресії (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Норвегія, Данія та Ісландія обіцяють захистити Фінляндію та Швецію, "якщо вони стануть жертвами агресії на своїй території". Мова йде про збройну загрозу з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky.News.

"Разом з Данією та Ісландією Норвегія готова надати допомогу своїм північним сусідам усіма необхідними засобами, якщо вони стануть жертвою агресії на своїй території до отримання членства в НАТО", - сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон оголосила, що її країна приєднається до Фінляндії у прагненні членства в НАТО після вторгнення Росії в Україну.

Оголошення з'явилося після того, як дебати в парламенті показали, що є величезна підтримка вступу до НАТО. З восьми партій Швеції лише дві менші ліві партії виступили проти цього кроку.

Нагадаємо, у квітні уряди Фінляндії та Швеції заявили про намір вступити до НАТО. Очікується, що країни подадуть свої заявки протягом найближчих днів.

Як повідомляло РБК-Україна, після оголошення Фінляндією і Швеції своїх намірів Росія пригрозила країнам ядерною зброєю.

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