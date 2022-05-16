Три страны согласились защитить Финляндию и Швецию от российской агрессии

Норвегия, Дания и Исландия обещают защитить Финляндию и Швецию, "если они станут жертвами агрессии на своей территории". Речь идет о вооруженной угрозе со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky.News .

"Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова оказать помощь своим северным соседям всеми необходимыми средствами, если они станут жертвой агрессии на своей территории до получения членства в НАТО", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила, что ее страна присоединится к Финляндии в стремлении членства в НАТО после вторжения России в Украину.

Объявление появилось после того, как дебаты в парламенте показали, что есть огромная поддержка вступления в НАТО. Из восьми партий Швеции только две меньшие левые партии выступили против этого шага.