Три года войны: Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение до февраля

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект законов №12151 и 12152 .

Проектом №12151 предлагается утвердить указ президента о продлении действия военного положения с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

Проектом №12152 предлагается утвердить указ президента о продлении всеобщей мобилизации.

Таким образом, военное положение и мобилизация продлятся почти три года после вторжения России.

Верховная Рада одобрила указы президента о военном положении и мобилизации утром 24 февраля 2022 года на 30 суток. После этого сроки постоянно продлевались, сначала на месяц, а с мая 2022 года - на три месяца.

Прогнозы длительности войны

По данным опроса Центра Разумкова, в сентябре 2024 года 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией.

Среди респондентов, верящих в победу, 39% считают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% - что она наступит к концу этого года, 15% - что для этого нужно от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 2% – что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".

Наиболее оптимистичными ожидания победы были в феврале-марте 2023 года – тогда 50% считали, что победа наступит до конца 2023 года.

В октябре МВФ обновил базовый и негативный сценарий для экономики Украины в зависимости от продолжительности и интенсивности войны. Согласно базовому сценарию, война закончится в конце 2025 года. Ранее МВФ ожидал ее окончания в конце 2024 года.

Негативный сценарий предполагает более интенсивные боевые действия и завершение войны в середине 2026 года, что приведет к падению экономики в 2025 году и стагнации в последующие годы.