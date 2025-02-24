За три года полномасштабной войны Россия потеряла почти 870 тысяч солдат, - Генштаб

За последние сутки, с 23 на 24 февраля, российская армия потеряла в войне против Украины 1050 солдат. Всего, за ровно три года полномасштабного вторжения, потери противника составляют 868 230 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на 22:00, 23 февраля, на фронте было зафиксировано 81 бой. Российские оккупанты нанесли 38 авиационных ударов, применив 57 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для 928 ударных дронов и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Покровском направлении россияне 22 раза пытались прорвать нашу оборону. Было обезврежено 340 оккупантов, 190 из них - безвозвратно. Также уничтожено 13 единиц автотехники, антенну БпЛА, миномет, пушку, две баги. Значительно повреждены одна боевая бронированная машина, четыре единицы автомобильной техники и три пушки захватчиков.

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