За три года полномасштабной войны Россия потеряла почти 870 тысяч солдат, - Генштаб
За последние сутки, с 23 на 24 февраля, российская армия потеряла в войне против Украины 1050 солдат. Всего, за ровно три года полномасштабного вторжения, потери противника составляют 868 230 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 868 230 (+1050) человек ликвидировано;
- танков - 10 177 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 21 157 (+6) ед;
- артиллерийских систем - 23 626 (+44) ед;
- РСЗО - 1299 (+3) ед;
- средства ПВО - 1081 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 26 645 (+217) ед;
- крылатых ракет - 3064 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 38 444 (+110) ед;
- специальной техники - 3757 ед.
Ситуация на фронте
Напомним, по состоянию на 22:00, 23 февраля, на фронте было зафиксировано 81 бой. Российские оккупанты нанесли 38 авиационных ударов, применив 57 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для 928 ударных дронов и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Покровском направлении россияне 22 раза пытались прорвать нашу оборону. Было обезврежено 340 оккупантов, 190 из них - безвозвратно. Также уничтожено 13 единиц автотехники, антенну БпЛА, миномет, пушку, две баги. Значительно повреждены одна боевая бронированная машина, четыре единицы автомобильной техники и три пушки захватчиков.
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