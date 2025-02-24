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За три года полномасштабной войны Россия потеряла почти 870 тысяч солдат, - Генштаб

Понедельник 24 февраля 2025 08:00
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За три года полномасштабной войны Россия потеряла почти 870 тысяч солдат, - Генштаб Фото: воины ВСУ продолжают наносить противнику потери (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

За последние сутки, с 23 на 24 февраля, российская армия потеряла в войне против Украины 1050 солдат. Всего, за ровно три года полномасштабного вторжения, потери противника составляют 868 230 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 868 230 (+1050) человек ликвидировано;
  • танков - 10 177 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 157 (+6) ед;
  • артиллерийских систем - 23 626 (+44) ед;
  • РСЗО - 1299 (+3) ед;
  • средства ПВО - 1081 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 26 645 (+217) ед;
  • крылатых ракет - 3064 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38 444 (+110) ед;
  • специальной техники - 3757 ед.

За три года полномасштабной войны Россия потеряла почти 870 тысяч солдат, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на 22:00, 23 февраля, на фронте было зафиксировано 81 бой. Российские оккупанты нанесли 38 авиационных ударов, применив 57 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для 928 ударных дронов и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Покровском направлении россияне 22 раза пытались прорвать нашу оборону. Было обезврежено 340 оккупантов, 190 из них - безвозвратно. Также уничтожено 13 единиц автотехники, антенну БпЛА, миномет, пушку, две баги. Значительно повреждены одна боевая бронированная машина, четыре единицы автомобильной техники и три пушки захватчиков.

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